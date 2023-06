L’équipe qui a développé Sonic Mania revient avec un tout nouveau jeu de plateformes en 3D possédant plus d’un tour dans son sac. À vos marques, prêts, lancez !

New York – 21 juin 2023 – Private Division, label d’édition de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ : TTWO) et Evening Star annoncent aujourd’hui Penny’s Big Breakaway, un nouveau jeu d’action et de plateformes imaginatif prévu sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC en début d’année prochaine. Préparez-vous pour une magnifique aventure colorée et stylisée dans laquelle vous suivez les aventures de Penny, la « yo-tagoniste » qui devra échapper à une armée de manchots en se balançant, en courant, en tournant, en roulant et en utilisant toutes sortes de figures pour triompher des nombreux obstacles qui peupleront les niveaux.

Dans Penny’s Big Breakaway, vous incarnez Penny, une jeune artiste souhaitant rejoindre la cour impériale, désormais en fuite après que son yo-yo a provoqué tout un remue-ménage lors de son audition au palais. En réponse, l’empereur Eddie a ordonné à ses loyaux gardes manchots de capturer Penny et Yo-Yo, son compagnon à ficelle. La traque est désormais lancée et c’est à vous d’aider notre héroïne à échapper à la capture à travers 12 mondes géométriques colorés !

« Chez Evening Star, nous avons une passion profonde pour les jeux expressifs axés sur les personnages avec un panel de mouvements concis et satisfaisants. Pour notre premier titre, nous avons essayé de réaliser cette approche sur une nouvelle licence, mais également sur un monde entier en 3D », indique Christian Whitehead, directeur créatif chez Evening Star. « Penny’s Big Breakaway a été la parfaite occasion pour notre équipe de grandir en tant que studio, que ce soit sur le plan créatif ou technique. Nous sommes impatients de voir les joueurs réaliser des figures avec Penny et Yo-Yo ! »

Réalisé avec le moteur d’Evening Star, le Star Engine, Penny’s Big Breakaway transforme chaque niveau en une course-poursuite effrénée avec une horde de manchots à vos trousses. Ces adversaires aviaires pataugeurs jailliront des murs, sauteront des falaises et tenteront de se jeter sur vous afin de vous stopper dans votre progression du mieux qu’ils le peuvent. Mais rassurez-vous : Penny est une acrobate agile, y compris dans les airs. Vous sauterez, tournoierez et roulerez à travers divers terrains complexes et colorés dans lesquels vous trouverez des rampes vertigineuses, des rebords élevés, des falaises gigantesques et bien plus. Chaque obstacle est une occasion d’augmenter votre vitesse pour mettre un peu plus de distance entre vous et vos poursuivants dénués de vol. Assurez-vous d’apprendre à conserver votre inertie lorsque vous jouez car en plus du mode histoire, Penny’s Big Breakaway proposera également un mode contre-la-montre dans lequel vous pourrez tenter de réaliser la fuite parfaite et la montrer au monde entier en inscrivant votre record dans les classements.

« Evening Star sont des experts de la plateforme : ils ont été chargés d’une licence mythique du jeu vidéo qui a donné un des meilleurs jeux de plateformes de ces dernières années », déclare Michael Worosz, responsable de la stratégie chez Take-Two Interactive et directeur de Private Division. « Penny’s Big Breakaway est un premier titre passionnant qui donne vie à une protagoniste inédite dans un univers mémorable. Ses chances d’être un succès retentissant sont énormes en raison du vaste public visé. »

Penny n’est pas la seule star de ce jeu : son loyal partenaire Yo-Yo, bien qu’étant la cause principale de cette poursuite, est doté de nombreuses capacités pour faciliter votre fuite. Tout au long du jeu, vous pourrez trouver des friandises pour nourrir Yo-Yo. Une fois consommés, ces délicieux en-cas débloqueront de nouveaux bonus comme une amélioration de la vitesse, un bouclier protecteur et bien d’autres. En plus de ces bonus, le yo-yo de Penny peut ramasser divers objets à usage unique pouvant être utilisés pour attaquer une zone et révéler des trésors secrets ou pour attirer magnétiquement des objets hors de portée de Penny. Son yo-yo versatile a beau aimer le chaos, il pourrait bien être aussi le moyen de laver son nom et dissiper cet énorme malentendu.