Des objets exclusifs dans le pack varié de Chaumière Confortable disponible pour toute précommande

Vancouver, B.C. – 21 juin 2023 – Phoenix Labs a annoncé aujourd’hui le bonus de précommande de Fae Farm, le prochain jeu de rôle de simulation de farming du studio, lors du Nintendo Direct de juin. Le bonus offre un certain nombre d’objets exclusifs dans le cadre du pack varié de Chaumière Confortable fourni pour toutes précommandes, y compris celles effectuées avant l’annonce.​

Les joueurs peuvent entamer leur voyage magique dans Azoria avec le pack varié de Chaumière Confortable, qui comprend des instructions pour fabriquer un nichoir, une tenue décontractée de fermier, un portrait d’animal, et bien plus encore. Ces objets sont exclusifs au pack et seront disponibles dès que les joueurs débuteront leur aventure dans Fae Farm.​

Fae Farm est classé PEGI 7, et est dès à présent disponible en précommande numérique sur Nintendo Switch et sur PC via Steam et l’ Epic Games Store . Les joueurs peuvent également précommander une édition physique sur Nintendo Switch chez certains revendeurs.