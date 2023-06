Le prochain jeu de la bibliothèque Game Boy Advance pour Nintendo Switch Online est enfin là, Nintendo propose dès aujourd’hui Fire Emblem. Un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel est requis pour accéderaux jeux Game Boy Advance.

Le premier jeu Fire Emblem … en Europe

Le premier jeu Fire Emblem sorti sur la console Game Boy Advance (GBA) s’intitule « Fire Emblem: The Blazing Blade » en dehors du Japon, mais au Japon, il est connu sous le nom de « Fire Emblem: Rekka no Ken ». Ce jeu est également parfois appelé « Fire Emblem 7 » car il est le septième opus de la série Fire Emblem, mais il est le premier à être sorti en dehors du Japon.

« Fire Emblem: The Blazing Blade » a été développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo. Il est sorti au Japon en avril 2003 et en Amérique du Nord en novembre 2003. Le jeu se déroule dans le même univers médiéval-fantastique que les autres jeux Fire Emblem et met en scène des batailles tactiques au tour par tour.

L’histoire de « Fire Emblem: The Blazing Blade » se déroule vingt ans avant les événements du premier jeu Fire Emblem sorti au Japon, qui est connu sous le nom de « Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light ». Le jeu suit les aventures de trois personnages principaux : Lyn, Eliwood et Hector. Lyn est une jeune nomade des plaines de Sacae, Eliwood est le fils du marquis de Pherae et Hector est son ami d’enfance, héritier du marquis d’Ostia.

Le jeu est divisé en deux parties principales : la première partie suit l’histoire de Lyn et sert d’introduction au système de jeu et à l’univers de Fire Emblem. La deuxième partie est centrée sur l’histoire principale qui se déroule après les événements de la première partie et implique des conflits politiques, des guerres et des complots.

Comme les autres jeux de la série, « Fire Emblem: The Blazing Blade » met l’accent sur la stratégie et le combat tactique. Les joueurs doivent recruter et entraîner une variété de personnages, chacun ayant ses propres compétences et classes. Les combats se déroulent sur des cartes divisées en cases, où les joueurs déplacent leurs unités et les engagent dans des batailles au tour par tour contre les ennemis. Le jeu est également connu pour son système de mort permanente, où si un personnage meurt au combat, il est perdu pour le reste de l’histoire. Cela ajoute une dimension de prise de décision stratégique, car les joueurs doivent protéger leurs unités et éviter de les perdre.

« Fire Emblem: The Blazing Blade » a été acclamé par la critique et est considéré comme l’un des meilleurs jeux de la série Fire Emblem. Il a contribué à populariser la franchise en dehors du Japon et a jeté les bases du succès continu de la série dans les années à venir.

Les Japonais en profitent encore plus !

Les Japonais auront la chance d’avoir en plus un deuxième jeu dans leur abonnement le même jour, Fire Emblem: The Binding Blade, le jeu précédent de la série jamais sorti chez nous.

« Fire Emblem: The Binding Blade » est le sixième jeu de la série Fire Emblem et est sorti sur Game Boy Advance (GBA) au Japon en 2002. Connu au Japon sous le nom de « Fire Emblem: Fuuin no Tsurugi », il est resté exclusif au marché japonais et n’a jamais été officiellement localisé en dehors du Japon. Le jeu a été développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo.

L’histoire de « Fire Emblem: The Binding Blade » se déroule vingt ans après les événements de « Fire Emblem: The Blazing Blade ». Le joueur incarne Roy, le fils d’Eliwood, le protagoniste de « The Blazing Blade ». Roy est le seigneur de la maison Pherae et doit défendre son royaume contre l’invasion de l’empire de Bern. Il s’allie avec d’autres personnages, chacun ayant ses propres motivations et histoires, pour combattre les forces ennemies et découvrir les secrets qui entourent le conflit.

Le jeu suit le modèle classique de la série Fire Emblem avec des combats tactiques au tour par tour. Les batailles se déroulent sur des cartes divisées en cases, et les joueurs déplacent leurs unités et les engagent dans des combats contre les ennemis. Les personnages peuvent appartenir à différentes classes, telles que chevaliers, mages, archers, etc., et possèdent des compétences uniques et des statistiques qui influencent leurs performances au combat.

« Fire Emblem: The Binding Blade » introduit également plusieurs nouvelles fonctionnalités par rapport aux précédents jeux de la série. Par exemple, il introduit le système de soutien, où les personnages qui combattent fréquemment ensemble développent des liens et peuvent fournir un soutien tactique supplémentaire lorsqu’ils sont à proximité les uns des autres sur le champ de bataille. Le jeu propose des objectifs de mission variés, tels que la défense de certaines zones ou la protection de personnages spécifiques.

En dehors des batailles, le jeu comprend par ailleurs des moments de dialogue et de développement des personnages qui aident à approfondir l’histoire et les relations entre les différents protagonistes. Les joueurs ont la possibilité de recruter de nouveaux personnages, de gérer leurs inventaires et de prendre des décisions qui peuvent influencer le déroulement de l’histoire.

« Fire Emblem: The Binding Blade » a été bien accueilli par la critique au Japon et est considéré comme un excellent épisode de la série. Il a également introduit plusieurs éléments de gameplay qui sont devenus des caractéristiques récurrentes dans les jeux Fire Emblem ultérieurs. Bien que le jeu n’ait pas été officiellement localisé en dehors du Japon, il a acquis une popularité internationale grâce à des fans dévoués qui ont créé des patchs de traduction permettant aux joueurs non japonais d’y jouer.