Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Star Ocean: The Second Story R – 13.7GB

Detective Pikachu Returns – 10.0GB

Super Mario RPG – 8.0GB

Sailing Era – 7.8GB

Super Mario Bros. Wonder – 4.5GB

Suicide Guy: The Lost Dreams – 3.6GB

Burnhouse Lane – 2.1GB

Wathitdew Record Game Studio Battlefield – 2.1GB

Deadliest Catch: The Game – 1.8GB

Abandon Ship – 1.8GB

WarioWare: Move It – 1.5GB

Manic Mechanics – 1.4GB

A Tale For Anna – 1.1GB

The Lost and The Wicked – 910MB

Placid Plastic Duck Simulator – 878MB

Hamster on Rails – 820MB

Mr. Run and Jump – 792MB

Bus Tycoon Night and Day – 732MB

Classic Racers Elite – 698MB

Vision Soft Reset – 422MB

City Limits – 400MB

The Past Within – 385MB

Forever Lost: Episode 3 – 352MB

Super Box Delivery: Beyond the Horizon – 271MB

Sandream – 269MB

Sokoball Dreams – 227MB

Volleyball Heaven – 208MB

Shootvaders: The Beginning – 194MB

Necrosmith – 160MB

ChronoBreach Ultra – 109MB

Dolmenjord – Viking Islands – 100MB

Medieval Royal Chess: Classic Board Game – 98MB

Bus Tycoon Night and Day – 97MB

Full Quiet – 84MB

Moving Blocks Puzzles – 71MB

Haunted Hell House – 62MB

Agriculture – 34MB