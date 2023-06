Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Aragami 2 – $26.79 (prix de base : $39.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Bloodstaind: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Bridge Constructor Portal – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Clockwork Aquario – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Cook, Serve, Delicious! 2!! – $1.99 (prix de base : $12.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Cotton 100% – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Cotton Fantasy – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Descenders – $9.99 (prix de base : $24.99)

– DoDonPachi Resurrection – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Dr. Driller DrillLand – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base : $14.99)

– ENDER LILIES – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Espgaluda II – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Football Manager 2023 Touch – $22.49 (prix de base : $44.99)

– Forgotton Anne – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Gal Guardians: Demon Purge – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base : $24.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $27.49 (prix de base : $49.99)

– Mighty Gunvolt – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Mushihimesama – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Nowhere Prophet – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Oddworld: Soulstorm – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Onion Assault – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Owlboy – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Paranorma Cotton – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– Runbow – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $19.79 (prix de base : $59.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base : $14.99)

– The Gardens Between – $3.19 (prix de base : $19.99)

– The House of the Dead: Remake – $8.49 (prix de base : $24.99)

– The Red Lantern – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Trinity Trigger – $39.99 (prix de base : $49.99)

– Turrican Flashback – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Umihara Kawase BaZooka – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Vambrace: Cold Steel – $2.49 (prix de base : $24.99)

– West of Loathing – $5.50 (prix de base : $11.00)