Aidez les Schtroumpfs à sauver leur village des griffes du maléfique Stolas dès le 2 novembre !

Paris, le 26 juin 2023 – L’éditeur Microids et IMPS dévoilent aujourd’hui le teaser et de nouveaux visuels du jeu vidéo Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte, un jeu d’aventure/plateforme en 3D. Développé par OSome Studio, Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte est une histoire inédite, prévu pour le 2 novembre en versions physique et numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

À propos de Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte :

Le Schtroumpf Bricoleur a créé une invention révolutionnaire : le SchtroumpfoMix ! Il décide de se rendre dans le laboratoire de Gargamel afin de récupérer la mystérieuse Pierre Verte, un ingrédient clé qui l’aiderait beaucoup à améliorer son invention. Mais, à la suite d’une erreur, la Pierre se brise et ses fragments s’éparpillent aux quatre coins du Pays Maudit… En plus d’avoir relâché dans la nature ses pouvoirs hors de contrôle, capables de copier et de décomposer la matière, la Pierre Verte a libéré le maléfique Stolas, un fléau d’un nouvel ordre bien décidé à faire régner la terreur et à semer le chaos.

Une équipe de choc composée de 4 Schtroumpfs part alors à l’aventure pour sauver le Pays Maudit du puissant Stolas ! Pour cette mission de la plus haute importance, elle pourra compter sur le SchtroumpfoMix mais aussi sur un allié inattendu… Gargamel !

Caractéristiques du jeu :

Retrouvez une équipe composée de 4 Schtroumpfs iconiques : le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpf Bêta et Tempête !

: le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf à Lunettes, le Schtroumpf Bêta et Tempête ! Un gameplay accessible et intuitif qui ravira autant les fans des Schtroumpfs que les fans d’action/plateforme.

qui ravira autant les fans des Schtroumpfs que les fans d’action/plateforme. Pour la première fois dans un jeu vidéo des Schtroumpfs, collaborez avec Gargamel ! Utilisez ses téléporteurs pour voyager à travers le Pays Maudit et découvrir 3 nouvelles régions encore inexplorées .

! Utilisez ses téléporteurs pour voyager à travers le Pays Maudit et . Profitez d’un gameplay dynamique avec de l’exploration, de la plateforme et des combats encore plus intenses grâce au SchtroumpfoMix !

encore plus intenses grâce au SchtroumpfoMix ! Récupérez différentes ressources pour améliorer le SchtroumpfoMix au fil de l’aventure !

Une direction artistique soignée avec un respect de la licence et une histoire inédite !

Partez à l’aventure à deux, entre amis ou en famille, grâce au mode coopération.

Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte sera disponible le 2 novembre 2023 en versions physique et numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.