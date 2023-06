Conçue pour toute la famille, la première aventure rythmique de « Baby Shark » issue de la vidéo la plus visionnée de l’histoire de YouTube sera bientôt disponible sur Nintendo Switch™

Paris, le 26 juin 2023 – Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, vient de dévoiler Baby Shark: Sing & Swim Party, un tout nouveau jeu vidéo développé en collaboration avec The Pinkfong Company, société de divertissement mondiale à l’origine du phénomène culturel Baby Shark. Inspiré de la vidéo la plus visionnée sur YouTube, qui a obtenu la certification Diamant RIAA (11x Platine) et battu tous les records, ce nouveau titre proposera à tous les fans une aventure rythmique originale. Baby Shark: Sing & Swim Party sortira le 15 septembre 2023 sur Nintendo Switch™.

Baby Shark: Sing & Swim Party est une aventure rythmique coopérative qui plonge les joueurs dans l’univers de Baby Shark avec un double objectif : chanter et s’amuser en famille et entre amis. Ils peuvent choisir leur personnage (Baby Shark, Mommy Shark, Daddy Shark, Grandma Shark ou Grandpa Shark) et découvrir une belle histoire de famille et d’amitié au fil des niveaux. En solo ou en mode coopératif local 4 joueurs, les joueurs pourront écouter et chanter 30 titres accrocheurs tels que « Baby Shark », « Disco Sharks » et « Shark Dance Party » au cours de leur aventure océanique.

Baby Shark: Sing & Swim Party raconte l’histoire de la famille Shark en vacances au Festival Fin-Tastic, le plus grand concours musical des océans. Pour atteindre le festival, les joueurs devront explorer 7 lieux familiers issus des vidéos de Baby Shark : la magnifique Tropical Bay, la gigantesque Ocean City, le sombre Kingdom of the Deep et plus encore. En mode Rythme ou Course, ils devront garder le bon tempo et terminer des niveaux pour collectionner des cartes et des autocollants. Et pour renouveler le plaisir, ils pourront personnaliser les cinq personnages jouables avec des costumes et des skins à collectionner au fil de leurs aventures.

Conçu pour toute la famille, le jeu a été pensé pour être à la fois éducatif et accessible aux plus jeunes fans de Baby Shark. De niveau en niveau, les joueurs âgés de 3 à 6 ans pourront développer leurs capacités psychomotrices grâce à une mécanique basée sur le rythme et à une courbe de difficulté progressive. Afin d’accompagner les plus jeunes dans leur apprentissage de la lecture, les développeurs ont intégré des doublages pour l’ensemble des dialogues, des noms de lieux et des instructions. En outre, le jeu permet aux enfants de découvrir les festivals et les fêtes du monde entier, par exemple la fête Día de los Santos en Espagne, mais aussi divers genres musicaux tels que la musique orchestrale, le reggaeton et le rock. Grâce à ses niveaux courts et à ses mécaniques de répétition, Baby Shark: Sing & Swim Party est le titre idéal pour découvrir le monde du jeu vidéo.

Baby Shark de Pinkfong captive les fans du monde entier depuis son arrivée fracassante sur Internet en 2015. Après un succès initial retentissant, Baby Shark a développé son univers au travers d’une série TV, de podcasts, de spectacles, de produits dérivés et d’un film d’animation qui sortira en salles à la fin de l’année 2023. Avec Baby Shark: Sing & Swim Party, les fans pourront bientôt vivre une nouvelle aventure extraordinaire au pays de l’imagination, de la créativité et de l’amour de la musique.

Stephanie Malham, COO d’Outright Games Ltd explique « C’est un véritable plaisir pour nous de travailler avec Pinkfong pour ce premier jeu Baby Shark et notre première collaboration en tant que partenaires de licence. Les jeux vidéo offrent une formidable expérience de divertissement dynamique et favorisent les interactions sonores, visuelles et haptiques. Baby Shark: Sing & Swim Party proposera aux fans une nouvelle façon d’interagir avec la licence. »

Baby Shark: Sing & Swim Party sera disponible le 15 septembre 2023 en 26 langues sur Nintendo Switch™.