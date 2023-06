Rendez-vous en novembre 2023 pour deux fois plus de baffes !

Paris, le 27 juin 2023 – Les Gaulois les plus célèbres de tous les temps, Astérix et Obélix, sont de retour pour une toute nouvelle aventure palpitante ! Prévu pour novembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, ce jeu va vous en mettre plein la vue !

Microids est fier d’annoncer l’arrivée d’Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2, un Beat’em Up 2D survolté qui plonge les joueurs dans l’univers plein d’imagination de René Goscinny et Albert Uderzo. Préparez-vous à enchaîner les ennemis et à déchaîner votre force seul ou en coopération locale… avant que le ciel ne vous tombe sur la tête !

Astérix, Obélix et les villageois sont interrompus dans leurs occupations par l’arrivée précipitée de Goudurix, qui vient chercher de l’aide. Il révèle que son père, Océanonix, a été emprisonné pour un vol qu’il n’a pas commis…

L’Aquila de Lutetia, le précieux emblème en or des légions romaines, vient d’être dérobé et un innocent a été jeté en prison ! Astérix promet de mener l’enquête et demande à Goudurix de rester en sécurité au village. Les deux guerriers gaulois se rendent à Lutèce afin d’obtenir des informations auprès d’une connaissance réputée pour être bien informée des rumeurs et des intrigues de la ville… Et c’est évidemment à coups de baffes qu’ils trouveront des réponses au fil de leur long périple !

Astérix & Obélix : Baffez-les tous ! 2 est un Beat’em Up débordant d’énergie qui nous embarque dans une histoire originale, digne des plus grandes aventures gauloises. Explorez une multitude de lieux captivants : des ruines mystérieuses nichées au cœur de la forêt, en passant par un imposant camp romain, jusqu’à la majestueuse Lutèce… Chaque étape de ce périple vous réserve des environnements inédits, tandis que votre chemin vous mènera vers des contrées lointaines, ponctuées de rencontres palpitantes. Et bien sûr, attendez-vous à distribuer des baffes en quantité généreuse ! Tout au long de cette aventure trépidante, des saynètes viendront ponctuer votre parcours, apportant une dose d’humour et d’émotion tout en faisant avancer l’intrigue.

Cette suite repousse les limites de l’action en proposant davantage d’ennemis et boss redoutables. Mais ce n’est pas tout ! De nombreuses nouveautés et améliorations de gameplay viennent enrichir l’expérience. Nos intrépides Gaulois, Astérix et Obélix, disposent désormais de nouveaux coups spécifiques qu’ils peuvent charger pour des attaques encore plus puissantes. Les combats sont plus dynamiques, plus riches et d’une fluidité incomparable et nos héros peuvent désormais déclencher leur mode Furie, décuplant leur puissance, et déchaîner une attaque Ultimate dévastatrice. Nos héros ont également la possibilité de détruire certains éléments du décor pour semer le chaos, ainsi que la capacité de lancer des tonneaux et des menhirs sur les adversaires lors des combats.

Supervisé par les équipes des éditions Albert René pour veiller au respect de l’essence même d’Astérix, ce nouvel épisode est développé par l’équipe de Mr Nutz Studio. La suite tant attendue promet une aventure qui rend hommage à la bande dessinée de manière exceptionnelle. Les développeurs ont pris le parti artistique de créer les personnages, les décors et les animations « à la main », dans un souci de respect absolu du style de l’animation 2D. Ce choix esthétique, empreint de nostalgie, saura séduire les passionnés de la franchise et les fans de jeux rétro. Vous serez transportés dans un univers visuel fidèle, rappelant les merveilleuses illustrations des albums d’Astérix et Obélix. Plongez dans une expérience visuelle immersive et émerveillez-vous devant la beauté du travail artisanal réalisé par l’équipe de Mr Nutz Studio.

Les Romains et autres ennemis de tout poil n’ont qu’à bien se tenir !

Microids et Les Editions Albert René confirment leur partenariat dans la durée avec de nouveaux jeux vidéo et des nouvelles figurines !

De plus, Microids et Les Editions Albert René ont le plaisir d’annoncer qu’elles ont étendu leur contrat de licence portant sur le développement de plusieurs jeux vidéo et de nouvelles figurines inspirés de la célèbre franchise Astérix.

Pour Baptiste Cazaux , directeur Licences des éditions Albert René : « Les Editions Albert René sont très heureux de renforcer et prolonger leur partenariat privilégié avec Microids. Leur engagement depuis des années envers Astérix a permis à Microids de devenir un acteur important pour la franchise. Nous sommes donc convaincus que les développements à venir seront toujours plus qualitatifs et innovants grâce à la passion et le respect des équipes de Microids pour la licence Astérix, et dont le savoir-faire et la créativité sont incontestés. Nous sommes ainsi impatients de continuer à travailler avec eux sur de futurs développements et à continuer de faire fructifier notre collaboration avec de nouveaux jeux vidéo et des nouvelles figurines chez Pixi / Plastoy ».

« Nous sommes extrêmement fiers et honorés de poursuivre notre collaboration privilégiée avec Les Editions Albert René, ce qui nous permet d’approfondir notre exploration de l’univers d’Astérix et de ses amis à travers le jeu vidéo mais aussi la création de figurines avec Plastoy et Pixi. La confiance que l’éditeur place en nous représente une reconnaissance inestimable de notre travail initié il y a plusieurs années désormais. C’est une véritable validation de notre engagement à préserver l’intégrité et l’esprit d’Astérix et nous sommes impatients de continuer à offrir aux joueurs des expériences exceptionnelles dans cet univers tant aimé », déclare Stéphane Longeard , CEO de Microids. « Les équipes de Microids et nos studios s’efforcent de créer des titres fidèles à l’univers original créé par Albert Uderzo et René Goscinny, en offrant aux joueurs des expériences ludiques et divertissantes. Nous sommes impatients de partager davantage d’informations sur les jeux Astérix que nous prévoyons de développer au cours des prochaines années ».