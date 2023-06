Le 26/06/23 est la date choisie par Inti Creates pour nous annoncer leur nouveau jeu : Yohane the Parhelion : BLAZE in the DEEPBLUE. Il sortira sur PS4 et 5, Xbox One et Series, Steam et sur Nintendo Switch le 16 novembre 2023.

Yohane the Parhelion : BLAZE in the DEEPBLUE est un jeu d’action en 2D dans le style Metroidvania basé sur la licence Love Live ! Sunshine, Yohane the Parhelion, un animé de magical girl. Vous devrez retrouver vos amis à travers un immense donjon sous-marin en affrontant vos ennemis avec vos alliés rescapés et diverses armes magiques que vous fabriquerez en récupérant des ressources dans le labyrinthe. Certaines zones de donjons seront générées aléatoirement à chaque passage.

