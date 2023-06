Lors de la dernière assemblée générale des actionnaires, un investisseur a demandé à Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, si la société envisageait des moyens d’empêcher les vendeurs de type scalpers d’acheter des stocks de la prochaine console et de les revendre à des prix exorbitants sur eBay, etc.

Un scalper est une personne qui achète des jeux ou consoles qui peuvent avoir de stocks limités, dans le but de les revendre à un prix beaucoup plus élevé. Les scalpers profitent de la demande élevée et de l’offre limitée pour réaliser un profit substantiel. Cela peut être considéré comme une pratique controversée et illégale dans certains pays ou juridictions. La Nintendo Switch à ses débuts, tout comme la Ps5, a eu beaucoup de soucis avec les scalpers.

Furukawa a répondu à l’investisseur que son plan était de produire et d’expédier autant de consoles que possible pour répondre aux besoins des consommateurs. Sony a fait quelque chose de similaire avec la PlayStation 5 après son lancement en invitant les utilisateurs à acheter une console dans sa boutique en ligne. Voici ce qu’a déclaré M. Furukawa :

« En ce qui concerne les mesures de revente lors du lancement d’un nouveau matériel, nous reconnaissons que le plus important est d’abord de produire et d’expédier en nombre suffisant pour répondre à la demande des clients. Nous examinerons ensuite s’il est possible de prendre d’autres mesures. »

