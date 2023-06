Si vous souhaitez découvrir tous les jeux d’Everybody 1-2 Switch, vous serez heureux d’apprendre que Nintendo vient de diffuser une nouvelle bande-annonce présentant l’ensemble des jeux. En tout, il y a plus de deux douzaines d’expériences différentes.

Tout d’abord, les expériences pour 2 à 8 joueurs avec des jeux exclusifs (nom ci-dessous en anglais) au mode Joy-Con. On y trouve notamment Balloons, Hip Bump, Relay Race, Samurai Sword Fight et Joy-Con Hide & Seek. Quant aux expériences pour 2 à 100 joueurs en mode Smart Device, elles comprennent Bingo, Ice Cream Parlor, Color Shoot et Auction. Enfin, il y a des jeux jouables dans les deux modes, avec 2 à 8 joueurs avec les Joy-Con ou 2 à 100 joueurs avec des smartphones : Statues, Quiz Show, Ninjas, Ovnis, Corde à sauter, Squats, Kitchen Timer et Chaises musicales.

Si vous n’avez pas beaucoup de place ou que vous ne voulez pas déranger les voisins, il est toujours possible s’amuser avec #Everybody12Switch grâce à ces options ! 🥕 pic.twitter.com/cdHVjQNckh — Nintendo France (@NintendoFrance) June 27, 2023