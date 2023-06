Plongez dans un RPG-lite narratif captivant, disponible en France cet automne.

Madrid, Espagne et Paris, France – 28 juin 2023. Meridiem Games et Microids Distribution France sont ravis d’annoncer la sortie d’une édition spéciale du captivant jeu narratif / RPG-lite, Gerda: A Flame In Winter, sur Nintendo Switch. Publié par DON’T NOD et développé par Bird Island (anciennement connu sous le nom de PortaPlay), l’édition Resistance sera distribuée par Microids Distribution France cet automne.

L’édition Resistance de Gerda: A Flame In Winter contiendra un fourreau unique, deux cartes postales et un marque-page exclusif.

À propos de Gerda : A Flame in Winter

Février 1945. La guerre touche à sa fin, mais votre combat est sur le point de commencer. Vous incarnez Gerda Larsen, une jeune infirmière déchirée entre sa communauté et sa quête désespérée pour sauver son mari, Anders. De nombreuses vies dépendront de vos décisions.

Le voyage de Gerda impliquera des dilemmes moraux, des conversations difficiles et des situations délicates. C’est un monde dangereux, et vous devrez l’aider à s’y adapter en prenant des décisions qui auront toujours des conséquences à court comme à long terme.

Si vous donnez de précieuses ressources à quelqu’un qui en a besoin, le regretterez-vous plus tard ? Y aura-t-il des conséquences si vous aidez une personne souffrante, même si cette dernière peut entrainer la perte d’autres par la suite ?

– Faites le meilleur usage de vos outils : vos points de personnalité, vos alliances et vos ressources. Votre relation avec les personnages et les factions déterminera le déroulement de votre histoire. Améliorez les compétences mentales de Gerda en réfléchissant à ses expériences dans son journal pour gagner des points de compétence en personnalité. Utilisez ces compétences lors des événements et des conversations pour débloquer des actions spéciales, gagner la confiance des autres ou les empêcher de vous soupçonner. Écrivez votre propre histoire – Vous pouvez choisir où et quand explorer, mais faites-le judicieusement, car les personnages se déplacent et les événements peuvent évoluer au fil du temps. Au fur et à mesure de vos enquêtes et de vos progrès, vos choix vous conduiront sur de nombreux chemins narratifs différents. Ferez-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver Anders, ou vous accrocherez-vous fermement à vos principes moraux ? Vos actions conduiront à plusieurs conclusions poignantes et changeront le destin de votre communauté dans Gerda: A Flame in Winter.

Gerda: A Flame in Winter sera disponible dans son édition spéciale pour Nintendo Switch cet automne.