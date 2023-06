Le 13 juillet prochain, le dernier jeu Atelier sortira sur Nintendo Switch. Il s’agit d’Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg, un remake du tout premier jeu de la série (sortie à l’origine sur PS1 en 1997).

Dans Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg, les joueurs retrouvent Marie, une étudiante en difficulté à l’Académie Royale de Magie, dont le but ultime est de créer en cinq ans un objet qui satisfera son professeur. Cette réimagination du titre classique introduit des événements supplémentaires fraîchement écrits pour un scénario complètement nouveau où les joueurs pourront apprendre des détails intimes sur les personnages qui n’étaient pas dans l’histoire originale !

De plus, Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg, les joueurs peuvent immortaliser leur aventure RPG dans le tout nouveau Mode Photo. Ici, ils peuvent jouer avec les poses et les expressions de Marie et de ses amis. Les photos prises peuvent ensuite être décorées avec des tampons et d’autres objets, tout en permettant aux joueurs de se rendre dans le « Hall of Memories » pour changer de filtre, de cadre et d’angle de prise de vue.

Le jeu a également été retravaillé pour Atelier Marie Remake : The Alchemist of Salburg, six mini-jeux amusants et passionnants ont été remaniés pour les plateformes les plus récentes. Il s’agit de Punipuni Hammer, Golden Salmon Search, Catch Those Rats, Apple Rush, Treasure Hunt et Name Collector. Les mini-jeux sont accessibles à partir du menu « Extras » et la réussite de ces mini-jeux récompensera les joueurs avec de nouveaux objets de valeur !

« Atelier Marie: The Alchemist of Salburg » est un jeu vidéo de rôle et de simulation développé par Gust Co. Ltd. Il est sorti à l’origine au Japon en 1997 et est le premier jeu de la série « Atelier ».

Le jeu met en scène une jeune alchimiste nommée Marie, qui étudie à l’école d’alchimie de Salburg. L’objectif principal de Marie est de devenir une grande alchimiste et de sauver son atelier de la faillite. Pour ce faire, les joueurs doivent aider Marie à maîtriser les techniques d’alchimie en créant divers objets magiques et potions.

Le gameplay d’Atelier Marie est divisé en deux parties principales. La première partie se déroule à l’école d’alchimie, où les joueurs peuvent interagir avec d’autres personnages, recevoir des quêtes, acheter des ingrédients et des recettes, et améliorer les compétences de Marie. La deuxième partie se déroule dans l’atelier d’alchimie de Marie, où les joueurs peuvent utiliser les ingrédients collectés pour créer des objets en suivant des recettes spécifiques.

Au fur et à mesure que Marie progresse dans son aventure, de nouvelles recettes, ingrédients et compétences d’alchimie deviennent disponibles. Les joueurs doivent également gérer leur temps efficacement, car chaque action prend un certain nombre de jours dans le jeu, et certaines quêtes ou événements ne sont disponibles que pendant des périodes spécifiques.

« Atelier Marie: The Alchemist of Salburg » est connu pour son atmosphère douce et chaleureuse, sa musique charmante et ses personnages attachants. Le jeu propose par ailleurs plusieurs fins différentes en fonction des actions et des choix des joueurs.