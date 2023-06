C’est bien une annonce passée sous les radars, dans le dernier Nintendo Direct japonais, il a annoncé le nouveau jeu Nintendo Switch de Good Feel : Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!!. Le studio est connu pour des titres tels que Kirby’s Epic Yarn, Yoshi’s Woolly World et Yoshi’s Crafted World.

Le jeu permet aux joueurs de contrôler un garçon tanuki nommé Bakeru, déguisé en humain. Il utilise des actions de taiko (tambour) pour vaincre une armée de festival qui sème le chaos dans une version fantastique du Japon. Voici la bande-annonce d’Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! :

Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru : Oracle Saitarou no Sainan ! sera lancé sur Switch cet hiver au Japon. Une sortie occidentale n’a pas encore été indiquée.