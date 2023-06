Piquez une tête à Bikini Bottom cet été avec le pack spécial Bob l’éponge, disponible dès maintenant !

Paris, le 29 juin 2023 – SQUARE ENIX Collective® et FuturLab®, sous licence de Paramount Consumer Products, ont publié le pack spécial Bob l’éponge™ pour POWERWASH SIMULATOR.

Ce pack est une lettre d’amour à son inspiration, créée selon le style distinctif du dessin animé d’origine. Les joueuses et les joueurs retireront toute la mousse et la crasse recouvrant la ville sous-marine emblématique de Bikini Bottom. Cette extension sous-marine inclut une mini campagne, six nouvelles cartes, un modèle de personnage repensé, dix nouveaux trophées et plus encore. Grâce à leur nettoyeur haute pression customisé, les joueuses et les joueurs pourront nettoyer et explorer les lieux suivants:

● La rue des Conques

● Bus de Bikini Bottom

● Crabe Croustillant

● Pâté buggy

● Bateau-mobile invisible

● Grotte de l’Homme Sirène

Le pack spécial Bob l’éponge est en vente au prix de 7.99€ sur Steam, Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation®4 (PS4™) et PlayStation®5 (PS5®).

POWERWASH SIMULATOR propose aux joueuses et aux joueurs d’éliminer leurs soucis grâce aux sons apaisants de l’eau sous haute pression. Ils peuvent monter leur propre entreprise de nettoyage à haute pression et éliminer toute la crasse qu’ils pourront trouver. Grâce à son approche originale de la simulation, POWERWASH SIMULATOR se concentre sur la détente et l’évasion.