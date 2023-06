Êtes-vous prêts à devenir un héros ? Découvrez-le avec le trailer de lancement !

Paris, le 29 juin 2023 – Avis aux aventuriers et aventurières en herbe ! Le jeu Noob – Les Sans-Factions est maintenant disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Découvrez dès maintenant la bande-annonce de lancement ! La sortie du titre sonne également la fin de l’accès anticipé (early access) sur Steam, accompagné d’un patch correctif pour celles et ceux possédant déjà le jeu ! Noob – Les Sans Factions est disponible sur console en version physique standard ainsi qu’en édition limitée, proposant du contenu exclusif tiré de la licence Noob.

L’édition limitée de Noob – Les Sans-Factions comprend :

Le jeu Noob – Les Sans-Factions

Une jaquette réversible

Un porte-clés de May

Un magnet en métal du curseur des Sans-Factions

2 planches de stickers

A propos de Noob – Les Sans-Factions :

Noob – Les Sans-Factions propose une aventure RPG dans l’univers de la websérie Noob, la licence française transmédia créée par Fabien Fournier et Anne-Laure Jarnet en 2008, relatant les tribulations épiques et comiques d’une guilde de joueurs débutants dans un MMORPG fictif appelé Horizon.

Le jeu suit les aventures des quatre joueurs débutants de la guilde Rush, Baster le Néogicien, Drek le Berserker, May la Cartomancienne et Logs l’Elémentaliste, dans leur quête pour le niveau suprême, la classe Légendaire, l’élite des joueurs du MMORPG Horizon !

Ils devront affronter des hordes de monstres et parcourir des mondes fantastiques pour tracer leur chemin aux côtés des guildes Noob, Justice, Roxxor ou encore Pro Game Master. En plus des défis rencontrés au sein du monde virtuel d’Horizon, les joueurs devront également accomplir des quêtes dans le monde réel, et contrôler les quatre personnages dans leur vie quotidienne, « IRL ».

Caractéristiques du jeu :

Une plongée étourdissante et fidèle dans l’univers de la websérie Noob et plus d’une 50aine d’heures de fun.

et plus d’une Incarnez une équipe de 4 joueurs invétérés et leurs avatars de jeu vidéo dans un RPG exigeant et coloré, hommage aux plus grands J-RPG.

invétérés et leurs avatars de jeu vidéo dans un RPG exigeant et coloré, hommage aux plus grands J-RPG. Explorez un monde vaste et riche en multipliant les combats et les quêtes pour augmenter le niveau de votre équipe

en multipliant pour augmenter le niveau de votre équipe Personnalisez vos combattants avec le meilleur équipement que vous trouverez dans les donjons, les grottes, les coffres et bien sûr, les boutiques en ville !

avec le meilleur équipement que vous trouverez dans les donjons, les grottes, les coffres et bien sûr, les boutiques en ville ! Faites évoluer vos avatars et leurs compétences en gagnant de l’expérience : adaptez-les à votre style de combat ou aux ennemis que vous rencontrez sur la route.

: adaptez-les à votre style de combat ou aux ennemis que vous rencontrez sur la route. Arpentez le monde d’Olydri et faites-vous une place de choix parmi les plus grandes factions du MMORPG Horizon, là où se rencontrent les plus grands joueurs !

et faites-vous une place de choix parmi les plus grandes factions du MMORPG Horizon, là où se rencontrent les plus grands joueurs ! Incarnez les joueurs dans le monde réel et découvrez qui se cache derrière vos meilleurs amis… ou ennemis !

Avis aux fans de la saga : Noob – Les Sans-Factions sera jouable à la Japan Expo 2023 du 13 au 16 juillet 2023 sur le stand Olydri emplacement E019 ! Les fans pourront également obtenir des dédicaces avec des acteurs/auteurs d’Olydri Editions, ou encore s’essayer au jeu de cartes Noob.

***

Noob – Les Sans-Factions, est maintenant disponible en versions physiques et numériques sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Store digitaux uniquement).