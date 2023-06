Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France – 29 juin 2023 : iam8bit, Armor Games Studios, Skybound Games, le développeur indépendant Gummy Cat et Just For Games ont le plaisir d’annoncer que Bear & Breakfast, le jeu d’aventure et de gestion de gîte forestier bénéficiera d’une édition physique sur Nintendo Switch, disponible en magasins et sur les boutiques en ligne dès le 5 septembre 2023.

Cette édition comprendra six cartes postales premium illustrées par des artworks du jeu, une couverture réversible, ainsi qu’un code permettant de télécharger la bande-originale du jeu.

Les pré-commandes sont désormais ouvertes.

À propos de Bear & Breakfast : Bear and Breakfast est un jeu de gestion et d’aventure relaxant dans lequel vous incarnez un gentil ours qui tente de tenir un B&B dans les bois. Hank et ses amis trouvent une cabane abandonnée. Armés de leur ingénuité d’adolescents, ils en font une auberge lucrative accueillant des touristes qui ne se doutent de rien. À mesure que votre affaire se développe, les mystères de la forêt s’épaississent, et Hank se retrouve rapidement embarqué dans une intrigue encore plus dense que la végétation qui l’entoure. Votre mission : faire tourner un bed & breakfast dans les bois… sauf que vous êtes un ours. Les visiteurs arrivent en masse, votre sens de la déco est mis à rude épreuve, et des bruits étranges se font entendre dans la forêt…

L’édition physique contient : 6 cartes postales premium

Couverture réversible

Code de téléchargement de la bande originale officielle

Caractéristiques principales : Bâtissez et gérez Bâtissez votre auberge avec des dizaines de chambres, salles de bain, salons et divertissements en tous genres. Chaque pièce peut être personnalisée individuellement de la structure aux meubles. Attirez des clients dans la forêt pour qu’ils séjournent dans votre B&B. Assurez-vous qu’ils soient heureux pour améliorer votre réputation, gagner de l’argent et faire venir encore plus de monde ! Terminez des quêtes et progressez dans l’histoire pour obtenir de nouveaux objets ainsi que des avantages pour votre établissement. Faites-vous des amis Dans le monde passionnant de Bear and Breakfast, vous rencontrerez toutes sortes de personnages insolites et hauts en couleurs, un peu comme vous. La plupart d’entre eux auront leur mot à dire sur votre entreprise, et si vous prenez le temps de les écouter, ils vous aideront peut-être à atteindre de nouveaux sommets !

Explorez la forêt

Cependant, tout le monde n’est pas là pour demander des conseils ou en donner. Aurez-vous suffisamment de courage pour fouiller les profondeurs de la forêt et de votre âme pour tenter de percer tous les mystères de cette histoire ?

Bear & Breakfast sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 5 septembre 2023.