Avec un premier opus sorti en 2018, Valthirian Arc: Hero School Story fait sa rentrée. Le programme s’annonce chargé puisqu’il promet de (re)mettre en scène aussi bien l’aspect gestion d’une haute académie, que le jeu d’aventure avec de nombreux défis à relever. Ne manquerait plus que les élèves sèchent les cours pour vous faire rendre votre uniforme ! Allez, « magister », il est temps de rentrer dans cette nouvelle année scolaire. Et avec un peu plus de motivation s’il vous plaît…

Développé par Agate Games, Agate International, et édité par PQube, un nouveau vent de querelles sournoises s’est immiscé dans la contrée de Valthiria et malgré quelques arrangements de bonne fortune, les royaumes manquent d’unicité pour espérer un jour contrer le mystérieux dragon des ténèbres. Une main de maître est attendue pour faire de la nouvelle académie une zone d’apprentissage renommée, mais aussi le centre névralgique pour promouvoir un retour à la paix. Ses objectifs ? Parvenir à instruire une ribambelle d’étudiants, tout en les envoyant directement au charbon, sur le terrain, pour affronter nombreuses bestioles plus ou moins dangereuses. Tout cela en maintenant un minimum la paix entre les différentes nations… tous les moyens, surtout les plus discutables, sont possibles. Bien entendu, c’est à vous que reviennent toutes ces tâches, et n’espérez pas vous défiler par quelques heures d’école buissonnière !

Passe ton diplôme d’abord !

Avant de prendre ses quartiers, le joueur va dans un premier temps choisir quel personnage il souhaite incarner (sans grande importance…) ainsi que le nom de son académie et son symbole. L’accueil se poursuit par la rencontre avec Rodno, le seul élève pour le moment inscrit au sein de l’académie en question, particulièrement heureux de sécher quelques cours pour vous escorter jusqu’à vos appartements de directeur/trice. Une fois sur place, c’est le moment de votre prise de poste ! Voilà qui ne s’annonce pas de tout repos…

En effet, le tutoriel s’étire lourdement, avec des explications de plus en plus rébarbatives, tandis qu’une liste de tâches se dresse déjà sur le côté gauche de l’écran. Un récapitulatif qui devient peu à peu le fil rouge de l’aventure, bien que ce dernier nous ait laissé plus d’une fois dans l’expectative de ses attentes : mais que devons-nous faire en vérité ? Si dans les grandes lignes, la prise en main est on ne peut plus simple, dans les faits, la découverte de l’ensemble des menus et des activités associées revient avant tout au joueur. En résumé, il va falloir fouiner et vous faire la main un peu seul, malgré l’opulence des explications.

Valthirian Arc: Hero School Story 2 repose sur deux aspects bien distincts : la gestion de l’académie, et le déploiement sur le terrain de vos troupes, ou plutôt, de vos élèves. Tout cela reste bien entendu intimement lié, mais le mode de fonctionnement du titre s’avère très différent selon que vous endossiez le rôle de grand manitou de l’académie, ou bien de chef de brigade lors d’une expédition.

Pépouze le job de directeur/trice d’académie !

Valthirian Arc: Hero School Story 2 tombe bien mal : les jeu de gestion sont aujourd’hui nombreux et fort variés sur Nintendo Switch. Ces derniers parviennent le plus souvent à impliquer le joueur dans des prises de décisions importantes et particulièrement nombreuses quant à la bonne tenue de telle ou telle structure. Le maintien d’une académie, voilà de quoi prétendre à bien des rouages tortueux… et pourtant il n’en est rien. En effet, la gestion de votre petite zone scolaire (vraiment petiote au démarrage) se limite à bien peu d’activités : le choix des bâtiments (quoique vu le nombre initial et le nombre d’emplacements, ce sera rapide… des emplacements que vous ne pourrez pas vraiment choisir puisque les zones constructibles sont prédéfinies), leur qualité générale (plus vous injecterez de ressources dans l’entretien des bâtiments, plus ils seront efficaces), et les prochaines recherches à mener. C’est à peu près tout… ah non, vous pourrez aussi faire preuve de plus ou moins de diplomatie auprès des autres nations. Néanmoins, ce maintien du bon équilibre social est fort limité : à vous de baigner dans les pots de vin pour consolider les liens avec les autres. Une façon bien originale de résumer les unions entre les peuples… pour redorer un peu le blason, quelques événements peuvent aussi jouer en la faveur de certaines alliances, à condition à nouveau d’aligner pas mal d’or pour graisser la patte de vos « amis ». Elle n’est pas belle notre académie ?

Une fois les premières bâtisses construites, vos étudiants (que vous pourrez compter sur les doigts d’une seule main au début) pourront dès lors jouir d’une formation riche et complète selon vos propres critères : la force physique, la magie, les divinités ou encore l’arctisterie. Toutes ces facettes permettent de mouler vos élèves, et d’en extraire le meilleur d’eux-mêmes. Chacun est en effet doté de caractéristiques initiales propres mais aussi d’une personnalité plus ou moins affirmée. Les cours sont ainsi régis selon ces quatre catégories avec pour chacune d’entre elle un arbre de progression des connaissances. Les cours requièrent en revanche beaucoup d’énergie de la part des étudiants et s’ils acceptent de se buter dans leurs tâches, ils ne se priveront pas de prendre du repos si vous ne prenez pas la peine de leur en donner. Une fois arrivé sur les rotules, un étudiant ne sert clairement plus à grand-chose et passe un temps invraisemblable à se reposer… !

Cette notion chronologique fait partie inhérente du jeu puisque les décisions du joueur sont portées chaque mois. Une saison compte alors quatre mois, et une année contient à son tour quatre saisons. La marge de progression des étudiants est donc à la fois suffisamment grande pour en faire de valeureux combattants, mais aussi bien trop courte (surtout les premiers élèves !) pour devenir parfaitement opérationnels sur le champ de bataille. Une fois le cursus terminé, après trois années de labeur à vos côtés, les élèves tirent leur révérence et si ce n’est un joli bonus de fin de scolarité si vous avez formé un bon poulain (notamment un gain de renommé non négligeable), il va falloir reprendre le travail avec les petits bleus qui débarquent…

Le cycle recommence ainsi chaque année, avec les départs et les arrivées. Fort heureusement pour tous, si vous avez pris soin de vos élèves pour éviter qu’ils ne deviennent des cancres, les prochaines recrues seront, de base, un peu plus performantes, attirées par la réputation de votre académie. Les efforts ne sont donc pas à reprendre sur des feuilles complètement vierges… mais tout de même, voir partir ses poulains les plus valeureux n’est guère plaisant… puisqu’il ne suffit pas de s’asseoir en cours, il va falloir prendre part à de véritables missions et autres quêtes !

Les élèves sur le champ de bataille…

Dans votre académie, les élèves acquièrent de nouvelles compétences (qu’il vous est possible de sélectionner par la suite dans le menu dédié), mais surtout, ils peuvent les mettre directement en pratique lors de multiples expéditions. Ces dernières peuvent être de deux types : soient des missions où tout se fera sans que vous ne leviez le petit doigt (juste à préciser qui sera de la partie, toi toi toi, et toi ! Pas toi par contre…) et des quêtes au sein desquelles vous participerez pleinement (totalement en vérité).

Les missions sont de fait un moyen assez rapide et facile de remporter quelques ressources. Ces dernières se divisent en deux catégories : l’or qui permet la construction de bâtiments, mais aussi le déploiement des cours auprès des élèves ou encore la mise en place de certaines recherches ; et les cristaux, appelés arclithes, qui permettent de mener à bien certaines recherches ou encore le perfectionnement de vos bâtiments. Ces cristaux, plus rares que les pièces d’or qu’il est possible de récupérer à la pelle sur le champ de bataille, sont avant tout récoltés via les étudiants, tels des frais de scolarité. Les missions permettent dès lors d’obtenir rapidement l’une ou l’autre (parfois les deux) de ces ressources, mais elles ne sont pas sans risque : certaines conditions doivent être remplies, notamment, le plus souvent, un niveau minimum chez vos étudiants. Fort heureusement, les chances de réussites sont visibles avant de partir en mission, ce qui permet de ne pas envoyer vos petits chérubins au casse-pipe… ! Les résultats sont donnés lors du résumé mensuel : un récapitulatif des progrès réalisés par votre académie avec notamment les compétences gagnées par vos élèves, diverses statistiques et les cours terminés.

Les quêtes, quant à elles, prennent davantage d’envergure (mollo quand même…) : passé le choix de cette dernière en fonction de ses objectifs mais aussi de son niveau de difficulté, il convient de sélectionner les élèves opérationnels pour partir à l’aventure (ce qui se résume le plus souvent à ceux qui ne sont pas au repos !). Sur place, le joueur dirige la petite équipe comme dans un jeu de rôle traditionnel. Les ennemis sont visibles sur la carte et le premier coup peut être délivré d’une simple touche (avec une animation bugguée par ailleurs). Le combat au tour par tour débute alors : le joueur choisit quelles actions il souhaite mener sur l’ensemble des tours des alliés, tandis qu’il encaisse sagement les attaques lorsque le tour des ennemis arrive. L’ordre des tours est visible au sommet de l’écran et permet de préparer en amont la bonne stratégie à mettre en place, aussi bien en attaque, qu’en défense. Les coups les plus forts requièrent l’usage de points d’action. Ces derniers sont le total de chacun des points d’action disponibles pour vos héros. Attention à ne pas les épuiser trop rapidement… néanmoins, la carte compte régulièrement des zones de repos au sein desquelles il est possible de retrouver toutes ses forces. Une fois les objectifs validés, les élèves peuvent rejoindre directement l’académie ou bien rester pour se frotter à quelques nouveaux monstres afin de revenir les poches pleines d’or…

… quand d’autres batifolent sur le campus… !

Tandis que certains affrontent des hordes d’ennemis au péril de leur vie, d’autres restent bien tranquillou à l’académie… En effet, malgré des tâches redondantes, Valthirian Arc: Hero School Story 2 se laisse malgré tout embarquer dans quelques histoires plus ou moins banales, plus ou moins attachantes. Chaque mois, ou presque, est l’occasion de faire le point avec vos professeurs, quelques élèves, ou auprès de tout autre protagoniste. Ces dialogues restent néanmoins automatiques, et bien que quelques choix soient laissés au joueur, ce dernier n’a qu’à suivre le script… L’histoire avance doucement et il faudra faire preuve de patience pour voir se déclencher quelques véritables points notables dans l’histoire, avec notamment le retour de notre mystérieux dragon, drapé dans quelques vidéos surprises qui sont venues nous sortir de notre torpeur.

Quelques petits événements surviennent de temps à autres, épinglés en rouge sur le côté de l’écran. Des événements sommaires où le joueur doit simplement choisir avec sa « bonne » conscience (avec un impact sur la suite de l’aventure). Même les rares festivals manquent de renouveau et se déclenchent avec redondance. Ces petites fêtes sont l’occasion de mettre en avant différents mini-jeux afin de remporter quelques récompenses assez intéressantes il est vrai (recharger l’endurance de tous les élèves, augmenter certaines statistiques, réduire la quantité d’endurance nécessaire…). Néanmoins, ces mini-jeux sont présentés sans aucun préquel et le joueur doit plus ou moins deviner ce qu’il faut faire à la seconde où il découvre le jeu (qui revient néanmoins chaque année…). Ainsi, le premier tour est le plus souvent un tour de chauffe afin de prendre le temps de lire les commandes indiquées en bas de l’écran et tenter de prendre « le coup de main » pour nager/manger/pêcher…

Une académie pas très académique

Inutile de revenir sur cette histoire de pots de vin, d’ores et déjà soulignée en amont… cette façon de traiter avec autrui a au moins le mérite d’être particulièrement rapide, moyennement efficace en revanche (il faudra ressortir le chéquier régulièrement si vous n’y prenez pas garde !). Nous restons aussi quelque peu dubitatifs quant à l’envoi des élèves au charbon… mais puisque vous devez chapeauter les quêtes, pourquoi pas. Pour les missions… bonne chance la bleusaille !

En revanche, nous avons rencontré plusieurs petits bugs au fil de notre ascension dans les hautes sphères académiques. Quelques coquilles écrites, mais aussi des bugs graphiques avec un personnage qui fusionne dans le décor, ou encore un petit héros qui se retrouve bloqué entre le décor et son camarade qui refuse de se pousser. Quelques clopinettes face au plus gros souci technique du titre : diantre que c’est flou, flou, flou ! La vue de votre académie n’a rien de bien glorieux malgré les bâtiments qui viennent à pousser comme de joyeux champignons au fil des années. Les escapades sur le terrain font clairement froncer les yeux afin de rester focus sur les objectifs, avec l’envie vorace de trouver la molette pour jouer sur la mise au point qui refuse de se faire ! Les menus, fort heureusement, sont parfaitement clairs et visibles, sans effet de flou.

La musique, si elle peut séduire de prime abord, risque rapidement de vous agacer au fil des années écoulées… les développeurs ont en revanche eu la bonne initiative de laisser au joueur le choix de passer certaines scènes, ou encore d’accélérer les transitions entres les combats. De quoi redonner un peu plus de rythme au titre qui confère la regrettable impression de tourner un peu sur lui-même, avec des directions distinctes différentes, mais finalement sans grande profondeur. La partie gestion est en effet très limitée, tandis que la partie aventure, bien qu’elle s’avère un peu plus riche, finit quelque peu par manquer d’envergure pour embarquer avec frénésie le joueur. Valthirian Arc: Hero School Story 2 nous fait quelque peu penser à un soufflé au fromage… très attirant à sa sortie du four, pouf voilà qu’il retombe rapidement avec deux ou trois coups de fourchette !

Valthirian Arc: Hero School Story 2 est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ. Une version boite est disponible auprès des revendeurs habituels.

Le connaissez-vous ?

Conclusion 5.2 /10 Valthirian Arc: Hero School Story 2 tente d'offrir un complexe multi-expérience aux joueurs grâce à la mise en place d'un système de gestion d'une académie (avec ses bâtiments et ses élèves aux plannings chargés) et ses nombreuses mises en situations sur le terrain afin de plonger les amateurs au cœur de l'aventure, avec des mécaniques simples et traditionnelles. Malheureusement, sans faire de véritable fausse note, l'ensemble manque de profondeur avec des tâches répétitives au fil des saisons. Le titre souffre en outre d'un flou persistant et assez prononcé, en mode dock ou portable, tout en restant baigné dans un environnement musical qui semble lui aussi faire la ronde sur lui-même... LES PLUS Un peu de gestion, un peu d'histoire, un peu d'aventure...

Un peu de gestion, un peu d'histoire, un peu d'aventure... Des élèves avec des caractéristiques et une personnalité propre.

Des élèves avec des caractéristiques et une personnalité propre. Traduction française disponible. LES MOINS ... mais sans profondeur quel que soit le domaine.

... mais sans profondeur quel que soit le domaine. Flou, flou, flou !

Flou, flou, flou ! Des tâches répétitives avec l'impression de passer un temps bien trop important dans les menus.

Des tâches répétitives avec l'impression de passer un temps bien trop important dans les menus. Une éthique discutable. Détail de la note Graphismes et netteté 0

Univers musical 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu 0

Qualité de la partie gestion 0

Qualité de la partie aventure 0