Le dernier rapport annuel de Nintendo pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2023, qui vient d’être publié aujourd’hui, indique les salaires des principaux dirigeants de l’entreprise, dont le président Shuntaro Furukawa et Shigeru Miyamoto.

À la tête de Nintendo, Furukawa gagne le plus avec un salaire de 2,51 millions de dollars (soit 2,3 millions d’euros). Miyamoto suit en deuxième position avec 2,02 millions de dollars (soit 1,85 million d’euros). Shinya Takahashi (l’un des animateurs du dernier Nintendo Direct) gagne 1,61 million de dollars (soit 1,48 million d’euros), Satoru Shibata avec 1,91 million de dollars (soit 1,75 million d’euros) et Ko Shiota avec 910 000 dollars (soit 837 000 d’euros). Notez que ces chiffres ont été convertis du yen vers le dollar, puis du dollar vers l’Euro, ce qui peut modifier un peu les chiffres.

Pour comparer, le salaire de Furukawa se compare à celui d’autres dirigeants d’entreprises de jeux vidéo. Yosuke Matsuda, le patron de Square Enix, a gagné un peu plus de 4 millions de dollars en 2020. L’ancien patron de SEGA, Hajime Satomi, avait un salaire d’environ 3 millions de dollars. Le patron d’Activision Blizzard, Bobby Koltick, avait un salaire de 154 millions de dollars. Andrew Wilson, d’EA, c’est 34,7 millions de dollars.