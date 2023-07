Les nouveaux circuits comprendront Course à la propreté, Athènes Antique, Cap Koopa et Road-trip à Los Angeles, tandis que Kamek, Flora Piranha et Wiggler rejoindront le casting des personnages

6 juillet 2023 – Huit circuits et trois personnages supplémentaires vont débarquer dans Mario Kart 8 Deluxe avec la sortie de la vague 5 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, le 12 juillet sur Nintendo Switch. Choisissez la Coupe Cerises et préparez-vous à voir des étoiles dans un Road-trip à Los Angeles (Mario Kart Tour), à tracer votre route dans le sable au Pays Crépuscule (Mario Kart: Super Circuit), à admirer les merveilles aquatiques du Cap Koopa (Mario Kart Wii) et à profiter de la fraîcheur des Virages à Vancouver (Mario Kart Tour). Dans la Coupe Plume, retrouvez deux circuits classiques avec Paquebot Daisy (Mario Kart: Double-Dash!!) et Route Clair de Lune (Mario Kart Wii), un parcours touristique avec Athènes Antique (Mario Kart Tour), et un tout nouveau circuit, Course à la propreté. Chaque circuit est jouable en local ou en ligne**.

D’anciens personnages de la série Mario Kart feront leur grand retour dans le Pass circuits additionnels, dont Kamek (Mario Kart Tour), Flora Piranha (Mario Kart Double Dash!!) et Wiggler (Mario Kart 7). Sélectionnez un de ces visages familiers et alignez-vous sur la grille de départ !

Pour avoir un aperçu de tous les circuits et personnages de la vague 5, visionnez la bande-annonce : Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe – La vague 5 arrive le 12 juillet !

Avec la sortie de la vague 5, Mario Kart 8 Deluxe et Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels proposeront 88 circuits jouables, en attendant les 8 circuits supplémentaires prévus fin 2023.

Boostez Mario Kart 8 Deluxe avec Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels pour profiter d’encore plus de rampes, de virages et de sauts sur un total de 48 circuits supplémentaires quand les six vagues seront disponibles. Les joueurs pourront accéder aux six vagues de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels sans coût supplémentaire*** avec un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ou en achetant Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels, disponible séparément sur le Nintendo eShop.

La vague 5 de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels sera disponible le 12 juillet sur Nintendo Switch et ajoutera 8 circuits ainsi que 3 personnages supplémentaires.

* Les vagues de circuits ne peuvent pas être achetées individuellement. Un exemplaire du jeu Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch est nécessaire pour pouvoir utiliser le contenu de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels. Une mise à jour logicielle gratuite est nécessaire. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour télécharger les mises à jour logicielles. L’enregistrement et l’association d’un compte Nintendo ainsi que l’acceptation des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité Nintendo sont nécessaires. Découvrez comment mettre à jour les logiciels sur Nintendo Switch.

** Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour jouer en ligne. Ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Une connexion Internet est requise pour les fonctionnalités en ligne. Des conditions et modalités s’appliquent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur nintendo.fr/nintendoswitchonline.

*** Un abonnement actif Nintendo Switch Online + Pack additionnel est nécessaire pour accéder au DLC sans coût supplémentaire.