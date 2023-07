Regardez la dernière bande-annonce et préinscrivez-vous pour obtenir cette nouvelle application qui permet d’étudier les styles de dodo des Pokémon.

Vous pouvez enfin dormir sur vos deux oreilles, car les préinscriptions pour Pokémon Sleep sont désormais ouvertes sur le Google Play Store. Préinscrivez-vous pour recevoir une notification dès que l’application sera disponible cet été et soyez parmi les premières personnes à profiter de cette nouvelle expérience dans le monde des Pokémon.

Votre aventure dans Pokémon Sleep se déroulera sur un archipel composé de plusieurs petites îles. Vous travaillerez aux côtés d’un Ronflex rond et adorable et du Professeur Néroli, qui étudie les habitudes de sommeil des Pokémon. Avec eux, vous mènerez des recherches pour compléter votre Dododex. Les Pokémon ont différents styles de dodo, tous aussi craquants les uns que les autres. En plus d’être adorables, ces styles de dodo donnent un aperçu du comportement des Pokémon. Commencez chaque journée en découvrant quel Pokémon dort de quelle manière !

Une journée dans Pokémon Sleep

Pour jouer à Pokémon Sleep, mesurez votre sommeil la nuit, puis étudiez les styles de dodo des Pokémon qui se sont rassemblés le matin suivant. Pendant la journée, renforcez Ronflex. Plus vous accumulez de sommeil, plus il se renforcera, et plus il attirera de Pokémon autour de lui. Vous découvrirez ainsi de plus en plus de styles de dodo.

Au coucher

Votre aventure dans Pokémon Sleep commence par une bonne nuit de sommeil ! Posez simplement votre appareil mobile ou votre Pokémon GO Plus + (plus d’informations à ce sujet ci-après) à côté de votre oreiller et endormez-vous. Pokémon Sleep enregistrera votre sommeil dès que vous vous assoupirez.

Au réveil

Après un bon repos, l’heure est venue de commencer les recherches sur le sommeil. De nombreux Ronflex peuplent les îles de Pokémon Sleep. Ils génèrent une énergie mystérieuse appelée dodoforce, qui attire les Pokémon et les rend somnolents. Grâce au synchronisateur de sommeil conçu par le Professeur Néroli, la dodoforce de Ronflex est décuplée et son sommeil est synchronisé avec le vôtre, ce qui encourage les Pokémon à se rassembler autour de Ronflex.

Dans Pokémon Sleep, il existe trois phases de sommeil : ptidodo, bondodo et grododo. Votre sommeil sera classé dans l’une de ces catégories, et les Pokémon dont le type de dodo correspond au vôtre se rassembleront autour de Ronflex. Étudiez leurs styles de dodo et ajoutez-les à votre Dododex. Vous pourrez également nouer des liens d’amitié avec ces Pokémon en leur donnant de savoureux Poké Biscuits. Cela augmentera leur affection envers vous, jusqu’à ce qu’ils décident de vous aider en tant que Pokémon de soutien.

La journée

Comme leur nom l’indique, les Pokémon de soutien vous aident à récupérer des Baies et des ingrédients pendant la journée, y compris lorsque vous ne jouez pas à Pokémon Sleep. Transformez ces ingrédients en plats que vous servirez à Ronflex afin de le renforcer. Plus il gagne en puissance, plus le nombre de Pokémon qu’il attire augmente, et plus vous aurez de chances d’observer des styles de dodo rares.

Chaque lundi, vous vous déplacerez vers une nouvelle zone où vous rencontrerez un nouveau Ronflex à renforcer. Vous devrez augmenter sa dodoforce à partir de zéro. D’une zone à l’autre, vous pourriez croiser des Pokémon différents. Jouez toute la semaine pour que les Pokémon qui apparaîtront le week-end soient plus nombreux (il se peut même que vous croisiez des espèces rares) !

Si vous ajoutez une autre joueuse ou un autre joueur en tant qu’ami, vous pourrez partager votre durée de sommeil et votre type de dodo avec cette personne, ainsi que d’autres informations, comme le nombre de styles de dodo étudiés ou les Pokémon qui composent vos équipes de soutien. Vous pourrez également obtenir des récompenses en consultant les recherches sur le sommeil effectuées par vos amis.

Pour vous aider à réguler vos habitudes de sommeil, Pokémon Sleep possède une fonction « heure du coucher » qui vous permet d’établir un objectif. En le remplissant, vous pourrez obtenir un tampon sur votre Carte Cadodo et recevoir des récompenses.

Le Pokémon GO Plus +

L’accessoire Pokémon GO Plus + vous permet de mesurer votre sommeil d’une simple pression de bouton. Une fois que vous aurez associé votre Pokémon GO Plus + à l’application Pokémon Sleep, vous pourrez le poser simplement à côté de votre oreiller pour mesurer votre sommeil. Le Pokémon GO Plus + contient même un Pikachu portant un bonnet de nuit, que vous pourrez croiser dans Pokémon Sleep !

En temps normal, vous pouvez composer des équipes de cinq Pokémon de soutien dans Pokémon Sleep, mais cet adorable Pikachu peut faire office de sixième membre. Il émet un cri à travers le Pokémon GO Plus + aux heures de réveil et de coucher que vous avez définies. Il chante même une berceuse au lancement de la mesure de votre sommeil. Plus vous mesurez votre sommeil à l’aide du Pokémon GO Plus +, plus le Pikachu portant un bonnet de nuit deviendra proche de vous. Et plus vous vous liez d’amitié, plus il récupérera de Baies et plus il disposera de cris différents pour vous réveiller.

Vous pourrez même obtenir des bonus dans Pokémon Sleep en connectant votre accessoire Pokémon GO Plus + à Pokémon GO. Quand vous ferez tourner des PokéStops dans Pokémon GO, l’accessoire enregistrera cette donnée et vous obtiendrez des Baies quand vous l’associerez à Pokémon Sleep.

L’accessoire Pokémon GO Plus + sortira le 21 juillet 2023, et vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire sur le Google Play Store pour jouer à Pokémon Sleep dès sa sortie cet été.