Peut-être est-ce notre côté nostalgique, mais il y a toujours de la curiosité lorsque nous entendons parler de la sortie d’un nouveau jeu sur nos amis canidés. C’est vrai que depuis 2005 et la sortie de Nintendogs, nous attendons toujours le jeu qui arrivera à faire chavirer nos cœurs. Alors que Little Friends: Dogs & Cat sorti en 2020 manquait cruellement de contenu, nous voici avec Little Friends: Puppy Island, un jeu qui ne se concentre cette fois-ci que sur les chiots. Est-ce que le jeu disponible depuis le 27 juin au prix de quarante euros (sur l’eShop) sera enfin celui du renouveau ? C’est ce que nous allons voir.

Un jeu qui promet de belles choses…

Nous sommes si fatigués. L’été arrive, et qui dit, été, dit aussi vacances. Cela tombe bien, notre ami qui vit sur une île déserte est lui aussi parti en vacances et nous prête sa maison. Cependant, seulement quelques minutes après notre arrivée, nous remarquons que l’île n’est pas si déserte que ça… Elle est remplie de chiots abandonnés !

Little Friends: Puppy Island est un jeu de gestion animalière avec des touches d’aventure et de RPG. Notre objectif n’est pas vraiment de s’occuper de nos chiens, mais de les emmener en promenade pour faire augmenter leurs statistiques et améliorer l’île dans laquelle nous sommes en vacances.

Pendant les balades, nous aurons tout d’abord des quêtes pas si variées que ça à réaliser. Globalement, nous découvrons plein de nouveaux lieux « trop cools » et nous décidons alors de transformer l’île déserte en paradis pour les petits chiots.

Les quêtes sont répétitives et suivent le même schéma. Chaque construction nécessite deux à trois chiots pour superviser le projet avec des statistiques bien précises. Si nous ne remplissons pas encore les conditions, nous allons devoir entraîner nos chiots.

Une fois que les conditions sont remplies, nous devons retrouver des matériaux qui traînent dans le décor pour terminer la construction. Nous aurons alors accès à un nouveau bâtiment qui n’apporte pas grand-chose. (nous en reparlerons plus tard.)

Il faudra faire attention aux trois besoins de nos chiots pendant notre balade. Ils peuvent se salir, manquer d’affection et surtout manquer de nourriture. Si votre chiot est affamé, ce dernier refusera de courir et ce sera certainement l’heure de rentrer à la maison. Votre chiot se salit en trouvant des objets sous la terre.

Les chiots ont cinq statistiques : la vitesse, l’endurance, la sociabilité, l’agilité et l’obéissance. Nous améliorons ces statistiques lors de nos promenades. Nous améliorons globalement la vitesse l’endurance et l’agilité avec des activités sportives (lancer de bâton, de disque), la sociabilité en apprivoisant de nouveaux chiens et avec des caresses, et l’obéissance lorsque votre chiot réussit à ne pas aboyer contre les pauvres petites bêtes (écureuil, crabe) que vous rencontrez sur votre chemin.

… Mais qui devient très répétitif

Ces statistiques ont un impact sur votre promenade : un chiot avec plus d’endurance pourra faire des balades plus longues et un chien obéissant pourra être tenu sans laisse, ce qui accélère votre vitesse de marche. Vos chiots peuvent avoir de un à cinq points de chaque statistique.

Les chiots auront aussi des défis à réaliser lors de leur balade. Ils devront marcher sur des troncs d’arbre, sauter au-dessus des troncs, etc. Ces obstacles sont matérialisés par des mini-jeux d’arcade en pixel art par très captivants et même un peu rébarbatifs.

Certains obstacles nécessiteront que vos chiots obtiennent certains points de compétence et vous devrez alors entrainer vos amis canidés pour découvrir de nouvelles zones.

Le gameplay de Little Friends: Puppy Island est très accessible et il est très accrocheur dans sa première heure. Nous nous amusons à découvrir de nouvelles races, à renommer nos chiots, à les habiller à nos goûts (qui sont douteux, nous vous l’accordons), et à les emmener en balade pour voir ce que le jeu nous réserve.

Le jeu possède un vrai potentiel mais son gameplay est malheureusement répétitif et rébarbatif. Les balades se ressemblent toutes, les quêtes sont identiques et les bâtiments que nous construisons sont anecdotiques. Oui, nous pouvons construire un chalet, un endroit pour faire du yoga, un site d’archéologie, mais en réalité, ces bâtiments nous permettent juste d’envoyer nos chiots travailler pour quelques piécettes.

De plus, la seule activité qui pourrait donner du piquant au jeu, le tournoi de lancer de disque, est bugué. Les chiots rattrapent une fois sur quatre le frisbee que nous leur lançons, et ce même avec leurs statistiques au maximum. L’I.A. n’est pas bien calibrée et nous croisons les doigts à chaque lancer.

Un contenu assez maigre

Little Friends: Puppy Island aurait pu se rattraper avec les chiots, mais malheureusement, nous avons aussi été énormément déçus de ce côté. Il n’y a que très peu de races disponibles et nous pouvons croiser trois à quatre bouledogues à la suite lors de nos promenades. Où sont les adorables beagles ? Les bergers ? Les fox-terriers ? Et pourquoi traversons-nous la montagne sans voir un resplendissant saint-bernard ? Les amateurs de canidés risqueront d’être aussi déçus que nous quand ils découvriront le dixième bouledogue, le dixième teckel, le dixième carlin…

Si la personnalisation des animaux est complète, les interactions avec nos amis les bêtes sont peu nombreuses. Nous n’avons pas de choix dans les brosses pour les nettoyer, que deux types de nourriture possibles et beaucoup de moments peu crédibles. Les chiots font par exemple leur besoin avec leur pantalon sur les pattes, nous pouvons leur laver les yeux et la truffe, etc.

Le jeu est avant tout réservé à un public très casual qui passe une heure ou deux par semaine sur leur console et qui ne ressentiront pas forcément la répétition du gameplay.

Le jeu est très cher pour ce qu’il propose. Il possède certes une très bonne durée de vie, cependant, cette durée de vie n’est pas très qualitative et quarante euros nous paraît excessif pour un jeu aussi déceptif.

Les graphismes sont très moyens. S’ils peuvent être agréables en mode portable, ils piquent les yeux sur un écran de télévision. Les arbres sont des pylônes et les décors sont très brouillons, voire flous.

La bande-son est moyenne. Si certains passages sont agréables, d’autres au contraire sont assez énervants et se répètent à tel point que nous fuyons les activités à laquelle elles sont reliées.

Nous avons eu énormément de bugs pendant notre aventure, le jeu a plusieurs fois freezé et bloqué après certaines activités.

Le jeu est intégralement traduit en français. Si vous prévoyez d’acheter ce jeu à votre enfant, il y a beaucoup de dialogues.

Conclusion 6 /10 Si Little Friends: Puppy Island avait un très beau potentiel, nous avons malheureusement affaire à un jeu au contenu assez maigre, répétitif et lassant. Les graphismes font mal aux yeux, surtout en mode docké, et le jeu est excessivement cher pour ce qu’il propose. Dommage. Nintendogs a maintenant dix-huit ans et nous attendons toujours un successeur qui arrivera au moins à égaler la qualité de son soft… LES PLUS Très accessible

