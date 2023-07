MotoGP est la licence phare pour les fans de moto. Après MotoGP 20, MotoGP 21, MotoGP 22, nous voici donc avec MotoGP 23. Le jeu, toujours développé par les italiens de Milestone, arrive avec une nouvelle version qui nous promet encore plus d’immersion dans ce sport mécanique. Est-ce vraiment le cas ? C’est ce que nous allons voir. MotoGP 23 est disponible depuis le 08 juin 2023 au prix de cinquante euros en boutique comme sur l’eShop.

De très belles sensations en main

Vous ne serez pas étonnés d’apprendre que MotoGP 23 est un jeu de course de motos. Le but est de rouler du mieux possible afin de remporter la course, et en fonction de votre mode, la saison de MotoGP.

La prise en main est très simple, et si vous avez déjà l’habitude des jeux de courses, vous ne serez pas dépaysés. Le jeu propose d’ailleurs un tutoriel pas très poussé mais qui vous permettra d’apprendre certaines spécificités du jeu comme le démarrage.

Le gameplay de MotoGP 23 est très technique et le jeu brille par sa physique exceptionnelle. Il va falloir gérer au mieux le rythme de votre course et les virages que vous prenez. Chaque petite erreur peut vous amener à la chute, et donc à descendre dans le classement.

C’est notre première expérience sur cette licence, et pour être honnêtes, c’est la première fois que nous ressentons un tel frisson sur un jeu de course. Le gameplay retranscrit parfaitement l’exigence des sports mécaniques. Chaque portion de course, même les plus anodines, nécessite une concentration maximale pour réaliser le meilleur temps possible. Cette sensation est grisante.

Le jeu, malgré cette grande technicité, apporte une énorme accessibilité pour les nouveaux avec l’arrivée de l’aide neuronale. Les joueurs qui choisiront cette aide seront guidés dans leur mouvement et dans leurs décisions. À l’aide de flèches de couleur, le joueur comprend facilement ce qu’il doit faire, quand il doit accélérer ou freiner, et permet un plaisir même pour les néophytes de MotoGP.

Il y a plusieurs modes dans MotoGP 23. Outre les modes plutôt classiques qui vous proposeront de faire des courses, il y aussi le mode carrière qui vous placera dans la peau d’un pilote à la fin du championnat de Moto3.

À chaque fin de saison, vous allez avoir des décisions à prendre en fonction de vos performances. Allez-vous prendre le lead dans une petite écurie de Moto3 ou bien allez-vous tenter votre chance en MotoGP, quitte à être seulement pilote secondaire ?

Ces décisions impacteront la suite de votre carrière. Le pilote principal choisit les caractéristiques de la moto. Le pilote secondaire va devoir lutter pour prouver sa valeur et devenir le principal.

Le mode carrière est très simple, il n’est pas encore très poussé (nous sommes loin d’un NBA 2K) mais il est efficace. Les réseaux sociaux, dans lesquels nous répondons à d’autres coureurs, sont très basiques et ont un intérêt pour l’instant assez limité à l’expérience.

Mais un retard qui devient flagrant sur les autres consoles

Les motos sur lesquelles nous roulons quand nous sommes en bas de l’échelle sont aussi vraiment ridicules de maniabilité et nous n’arrivons même pas à tenir sur nos deux roues, même en ligne droite.

Le contenu de MotoGP 23 est conséquent. Que ce soit en termes de pilote ou de circuits, vous avez de quoi vous amuser pendant un grand nombre d’heures malgré le prix élevé du jeu. Nous regrettons juste amèrement l’absence d’un mode online ou même d’écran splitté sur ce genre de jeux.

Il faut cependant noter que la version sur la Nintendo Switch commence à vraiment accuser le coup en termes technique par rapport aux autres plateformes. Nous sentons le travail de Milestone sur cette version qui est loin d’être bâclée, mais le retard graphique commence à devenir préoccupant. Par ailleurs, les images de l’eShop ne sont pas celles du jeu, et c’est pourquoi nous vous fournissons nos propres images.

Le tout est bien sûr jouable, mais les circuits, les motos et les pilotes sont vraiment en deçà par rapport à ce que l’on peut voir ailleurs. Les gradins sont sans âme, et cela nous gêne parfois dans l’immersion.

De plus, les temps de chargement sont longs, vraiment très longs. Nous patientons au minimum une minute pour chaque journée de course et l’expérience en devient vraiment hachée.

La question se pose alors : faut-il acheter cette version sur la Nintendo Switch ? Si vous êtes un aficionado de la moto, nul doute que vous possédez déjà le jeu sur une autre console. Seul l’aspect portable du titre pourrait justifier cette version sur la Nintendo Switch. Cependant, il faut noter que pour un jeu aussi technique que MotoGP 23, les Joy-Con manquent parfois de précision.

Le jeu ne se démarque pas non plus par sa bande-son, quasi inexistante. Si les quelques commentaires en français sont appréciables, les bruits des moteurs sont désagréables et les courses paraissent quelque peu vides en audio.

Conclusion 7 /10 MotoGP 23 est un jeu de très bonne facture. Le jeu a une physique parfaite, un contenu vraiment impressionnant et un gameplay adapté pour tous les joueurs. Cependant, cette version sur la Nintendo Switch accuse un retard conséquent par rapport aux autres consoles, notamment au niveau des graphismes. Les temps de chargement sont aussi très longs et hachent l'expérience du jeu. LES PLUS Un gameplay pour tous les goûts

