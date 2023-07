La série Final Fantasy est apparue pour la première fois sur la scène en le 18 décembre 1987 sur la console NES (Nintendo Entertainment System). À l’époque, Square était une petite société de développement de jeux qui se trouvait en difficulté financière. Leur dernier espoir était la création d’un jeu de rôle inspiré par des titres populaires tels que Dragon Quest (connu sous le nom de Dragon Warrior en Amérique du Nord) et le premier jeu de la série de jeux vidéo Wizardry. Curieusement, Squaresoft avait prévu que Final Fantasy serait son dernier jeu, car la société avait du mal à trouver le succès jusqu’à ce moment-là. Au lieu de cela, Final Fantasy a fini par devenir un succès massif qui a sauvé la société, et il continue de générer des ventes importantes jusqu’à aujourd’hui.

Le concepteur de jeu Hironobu Sakaguchi a dirigé l’équipe de développement de Final Fantasy et a travaillé avec un groupe de talentueux programmeurs, musiciens et artistes pour créer le jeu. Le titre « Final Fantasy » était à l’origine censé représenter le dernier jeu de Square, d’où le nom « Final », car l’entreprise envisageait de se retirer de l’industrie du jeu si le jeu n’était pas un succès. Cependant, le jeu a rencontré un énorme succès commercial, sauvant ainsi Square de la faillite et donnant naissance à l’une des franchises de jeux vidéo les plus emblématiques de tous les temps.

Final Fantasy a connu de nombreuses suites et itérations au fil des ans. Les jeux numérotés de Final Fantasy, allant de Final Fantasy II à Final Fantasy XV, ont été publiés sur différentes plateformes, notamment les consoles de salon, les consoles portables et les PC. Chaque titre propose une histoire indépendante avec de nouveaux personnages, un univers unique et des mécanismes de gameplay spécifiques.

Au fil des jeux, la série Final Fantasy a constamment innové en termes de gameplay. Chaque titre a apporté de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux systèmes de combat et de nouvelles mécaniques de jeu. Par exemple, Final Fantasy IV a introduit le système de jobs (ou classes), permettant aux personnages de changer de rôle au cours de l’aventure. Final Fantasy VII a marqué une avancée majeure avec l’introduction des graphismes en 3D pré-rendus et des combats en temps réel.

La série Final Fantasy est célèbre pour ses mondes imaginaires riches et ses personnages mémorables. Chaque jeu propose un univers unique avec sa propre mythologie, ses villes, ses donjons et ses créatures emblématiques. Certains personnages, comme Cloud Strife de Final Fantasy VII, Squall Leonhart de Final Fantasy VIII et Lightning de Final Fantasy XIII, sont devenus des icônes du jeu vidéo.

La musique de Final Fantasy, composée principalement par Nobuo Uematsu, est largement saluée comme l’une des meilleures bandes sonores de l’industrie du jeu vidéo. Des morceaux tels que « Final Fantasy Theme », « Aerith’s Theme » et « One-Winged Angel » sont devenus emblématiques et reconnaissables à travers la série.

Alors que Final Fantasy XVI vient de sortir, Square Enix a mis à jour les ventes totales de la franchise. Depuis son lancement en 1987 jusqu’à aujourd’hui, la franchise Final Fantasy a réussi à accumuler 180 millions d’unités vendues. Une belle histoire, d’une réussite. Le chiffre prend aussi en compte les spin-off. Car oui, au fil du temps, la franchise a donné naissance à plusieurs spin-off, des jeux dérivés qui explorent différents aspects de l’univers de Final Fantasy. Voici quelques-uns des spin-off les plus connus :

Final Fantasy Tactics : Il s’agit d’une série de jeux de stratégie basée sur l’univers de Final Fantasy. Les jeux de la série Tactics mettent l’accent sur les combats tactiques au tour par tour et proposent des histoires indépendantes qui se déroulent dans des mondes distincts de la série principale. Final Fantasy Crystal Chronicles : Cette série se concentre sur le multijoueur en coopération et met en scène des aventures dans un monde fantastique. Les joueurs se regroupent pour affronter des monstres et résoudre des énigmes. Les jeux Crystal Chronicles ont été publiés sur différentes consoles, notamment la GameCube, la DS et la Wii. Final Fantasy Dissidia : Cette série de jeux de combat réunit les personnages emblématiques de Final Fantasy dans des affrontements intenses. Les joueurs peuvent choisir leurs héros préférés et participer à des combats en un contre un ou en équipe. Dissidia propose également une histoire originale qui rassemble les protagonistes et antagonistes de différents jeux Final Fantasy. Final Fantasy Type-0 : Ce jeu se déroule dans un monde indépendant de la série principale et suit un groupe d’étudiants combattant dans une guerre sanglante. Type-0 propose un système de combat action-orienté et une histoire plus sombre que certains des autres jeux de la série. Final Fantasy Tactics Advance : Il s’agit d’un spin-off de la série Tactics qui a été publié sur Game Boy Advance. Le jeu transporte les joueurs dans un monde imaginaire où ils doivent guider un groupe de jeunes aventuriers. Le système de combat est basé sur le tour par tour, tout en conservant les éléments de stratégie propres à la série Tactics.

Attention, on parle des spin-off Final Fantasy, pas la série Mana, ou la série Saga, pourtant elles sont des branches.

~~

Dragon Quest est une autre franchise bien-aimée de Square Enix, le géant des jeux de rôle. Dans un récent communiqué de presse, la société japonaise a annoncé que la série s’était vendue à plus de 88 millions d’exemplaires dans le monde. Square Enix travaille actuellement sur le prochain jeu Dragon Quest, intitulé Dragon Quest XII : The Flames of Fate, qui devrait s’adresser à un public plus mûr que les précédents jeux Dragon Quest.

Dragon Quest, connu sous le nom de Dragon Warrior en Amérique du Nord, est une série emblématique de jeux vidéo de rôle (RPG) qui a captivé les joueurs du monde entier depuis ses débuts. Cette saga légendaire, créée par Yuji Horii, Akira Toriyama et Koichi Sugiyama, a connu une histoire riche et passionnante depuis la sortie de son premier opus en 1986. Dans cet article, nous plongerons dans l’histoire du premier jeu et explorerons l’évolution et l’impact de la série Dragon Quest au fil des sorties successives.

Le tout premier Dragon Quest a été lancé en 1986 sur la NES au Japon. Dans un contexte où les RPG étaient encore peu populaires en Occident, le jeu a réussi à captiver les joueurs japonais par son histoire envoûtante et ses mécanismes de jeu novateurs. L’histoire du premier opus se déroule dans le royaume d’Erdrick, où le héros muet, accompagné de ses alliés, se lance dans une quête pour sauver la princesse Gwaelin et défaire le redoutable Dragonlord. Les joueurs ont exploré des donjons dangereux, combattu des monstres féroces et découvert des trésors cachés, le tout dans un monde fantastique rempli de magie et d’aventures.

Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line (1987) : La suite directe du premier opus a apporté des améliorations significatives, notamment en termes de scénario, d’exploration de monde et de système de combat. Les joueurs ont affronté de nouveaux ennemis et ont découvert l’histoire fascinante des descendants d’Erdrick. Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (1988) : Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs opus de la série, Dragon Quest III a introduit le système de classes, permettant aux joueurs de personnaliser les compétences et les rôles de leurs personnages. L’histoire se déroulait avant les événements du premier opus et explorait l’origine du monde de Dragon Quest. Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen (1990) : Dragon Quest IV a révolutionné le genre RPG en introduisant une structure narrative innovante. Les joueurs ont suivi l’histoire de plusieurs personnages, chacun ayant son propre chapitre, avant de se rejoindre pour affronter un ennemi commun. Cette approche a ajouté une profondeur et une dimension supplémentaires à l’histoire de la série. Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride (1992) : Ce volet est particulièrement connu pour son récit émotionnel et intergénérationnel. Les joueurs ont suivi l’évolution de la vie du héros, depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte, formant des liens avec des alliés fidèles et affrontant des défis poignants. L’histoire centrée sur la famille a touché le cœur des joueurs du monde entier. Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King (2004) : Avec l’arrivée de la PlayStation 2, Dragon Quest a fait un bond graphique spectaculaire. Dragon Quest VIII a impressionné les joueurs avec ses vastes paysages en 3D, ses cinématiques époustouflantes et son système de combat raffiné. L’histoire épique suivait un héros maudit et ses compagnons dans leur quête pour lever la malédiction et vaincre le méchant Dhoulmagus. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (2017) : Le dernier opus majeur de la série, Dragon Quest XI, a été salué comme l’un des meilleurs RPG de ces dernières années. Il a offert aux joueurs une aventure épique avec des graphismes magnifiques, un monde vaste à explorer et une histoire complexe remplie de rebondissements. Les mécaniques de jeu classiques ont été améliorées avec de nouvelles fonctionnalités, tout en conservant le charme nostalgique des premiers opus.

Dragon Quest a laissé une marque indélébile dans l’industrie du jeu vidéo. Au-delà de son succès commercial, la série est devenue une partie intégrante de la culture populaire japonaise. Les sorties de nouveaux opus sont souvent accompagnées d’une effervescence médiatique et de longues files d’attente de fans enthousiastes. L’influence de Dragon Quest se fait également sentir dans d’autres franchises de RPG, qui ont souvent emprunté des éléments de jeu et des conventions établies par la série.

Tout comme Final Fantasy, Dragon Quest a également donné naissance à plusieurs spin-off qui explorent différents aspects de son univers. Voici quelques-uns des spin-off les plus connus :

Dragon Quest Monsters : Cette série met l’accent sur l’élevage et le combat de monstres. Les joueurs capturent des monstres sauvages et les entraînent pour qu’ils deviennent leurs alliés. Les jeux de la série Monsters proposent des aventures distinctes de la trame principale de Dragon Quest. Dragon Quest Builders : Dans cette série de jeux, les joueurs incarnent un constructeur chargé de restaurer des terres dévastées. Inspiré par le style de jeu de Minecraft, Dragon Quest Builders combine des éléments de construction, d’exploration et de combat, tout en proposant une histoire unique dans l’univers de Dragon Quest. Dragon Quest Heroes : Ces jeux offrent une expérience de combat d’action en temps réel dans l’univers de Dragon Quest. Les joueurs contrôlent des personnages emblématiques de la série et affrontent des hordes de monstres à travers des niveaux bourrés d’action. Dragon Quest Swords : The Masked Queen and the Tower of Mirrors : Ce jeu est une exclusivité pour la console Wii. Il propose une expérience de jeu basée sur l’action où les joueurs utilisent la télécommande Wii pour contrôler les mouvements du personnage et combattre des ennemis en utilisant une épée virtuelle. Dragon Quest: Rocket Slime : Dans ce spin-off, les joueurs incarnent un slime (une créature gélatineuse emblématique de la série Dragon Quest) nommé Rocket qui doit sauver ses compagnons de slime qui ont été kidnappés. Le jeu propose des phases de combat et de puzzle, ainsi que des batailles de tanks en temps réel.

Il convient de noter que cette liste n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres spin-off de Dragon Quest, tels que Dragon Quest Tact, Dragon Quest Monsters: Joker, Dragon Quest: Monster Battle Road, et d’autres encore. Chaque spin-off apporte sa propre approche et ses mécaniques de jeu uniques à l’univers de Dragon Quest, offrant ainsi aux fans de la série une diversité d’expériences.

[Source]