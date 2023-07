L’été dernier, petits et grands se sont rendus dans quelques salles obscures afin de découvrir une nouvelle grande aventure mettant en scène leur drôle d’aventurier préféré dans de nouvelles péripéties cocasses, toujours accompagné par sa fidèle bande d’amis. Il était alors question de parcourir le monde pour y retrouver une mystérieuse tablette, avec un point d’ancrage en Égypte, le tout avec toujours beaucoup d’humour. Si les critiques de ce film, Tad l’explorateur et la table d’émeraude, sont assez mitigées, qu’en sera t-il de son adaptation en jeu vidéo, et plus particulièrement sur Nintendo Switch ?

Développé par Gammera Nest,édité par Gammera Nest et Selecta Play, Tad – The Lost Explorer – Craziest and Madness Edition s’ouvre sur une petite introduction ludique qui séduira les plus jeunes : sous la forme d’une bande dessinée. Si les voix sont anglaises, il est parfaitement possible d’obtenir des sous-titres en français après un petit détour dans le menu. La découverte du titre s’annonce rapidement dans un style assez proche du film, très coloré, dans un univers enfantin et humoristique.

Graine d’explorateur

L’aventure débute par la prise en main de notre célèbre explorateur, Tad, tandis que ce dernier tente de mettre la main sur le grand trésor de Pakal, le roi Olmèque. La découverte s’avère assez bonne, avec des déplacements fluides et agréables. Tad est capable de se mouvoir en avant et en arrière, de s’accroupir et de sauter. L’ensemble des déplacements ont lieu dans un cadre linéaire (mis à part quelques niveaux spécifiques sur lesquelles nous reviendrons), rappelant les jeux de plateformes en 2D d’antan. La ressemblance est telle que les actions sont similaires, à s’y méprendre, et très rapidement le joueur se retrouve à pousser et à déplacer quelques blocs énormes pour accéder à la plateforme suivante. Un grand classique.

Tad fait rapidement l’acquisition d’un poulet en plastique : un drôle d’accessoire qui lui sera fort utile puisqu’il sera la seule arme du titre. Telle une munition, le volatile peut être projeté sur les ennemis afin de les anéantir. Le tir est facilité par la présence d’une cible rouge qui permet de ne, presque, jamais rater sa cible, et cela jusqu’à la fin du jeu.

La difficulté est donc particulièrement accessible tout au long du titre, ce qui nous amène à songer qu’il s’adresse en premier lieu à un jeune public, à l’aise dans les jeux de plateformes. Si certains passages sont légèrement plus délicats, le nombre importants de checkpoints, couplé à des vies illimitées, rendent l’aventure particulièrement simple. Quelques heures suffisent pour en faire le tour. Fort heureusement quelques surprises sont à souligner et confèrent, non pas un contenu supplémentaire, mais un changement de rythme agréable.

Graine de détective

La majorité de la partie laisse place à de la plateforme pure et « simple », avec quelques interrupteurs à manœuvrer et des vasques à allumer pour ouvrir les multiples portes. Le titre parvient néanmoins à se renouveler grâce à quelques passages plus originaux, notamment ceux où le joueur doit avancer à pas feutrés pour ne pas se faire repérer. Ces étapes d’infiltration restent faciles et ne présentent pas de réelle difficulté y compris pour les plus jeunes (certes, pas trop jeunes non plus !). D’autres phases de l’aventure mettent en avant quelques énigmes, toujours très accessibles.

Graine d’aventurier

Plateforme, infiltration… et quelques courses et glissades inopinées que nous avons particulièrement appréciées ! En effet, le joueur sera probablement ravi de découvrir ces passages plus rythmés, avec notamment une baignoire pour glisser à vive allure ! A nouveau, ces séquences nous rappellent celles que nous partagions il y a quelques années de cela sur les consoles rétros… La difficulté y est très simple, et ces épisodes sont malheureusement trop peu nombreux. Néanmoins, les plus jeunes adoreront probablement !

Les amis de Tad ne sont jamais bien loin… Si bien qu’ils feront partis intégrante de l’aventure, jusqu’à offrir au joueur le privilège de les aiguiller à leur tour. En effet, Tad ne sera pas le seul personnage jouable, les compagnons de route pourront aussi être joués au cours de la partie, dans des séquences bien spécifiques. Chaque héros dispose alors de compétences propres : Sara est particulièrement forte dans les sauts, tandis que la momie n’hésite pas à se cacher dans son sarcophage pour éviter de se faire repérer ! Toutes ces compétences seront très utiles pour récupérer l’ensemble des reliques du jeu à collectionner.

Si l’aventure se boucle en quelques heures, il va falloir passer par un petit affrontement final avant de voir s’afficher la fin du jeu et son générique. Vous n’espériez pas réussir votre mission sans un minimum de challenge tout de même ? Quoique, à nouveau, les adultes ne devraient pas mettre beaucoup de temps à en venir à bout…!

L’univers de Tad sur Nintendo Switch

Le joueur va parcourir diverses contrées, en Amérique, en Europe, et bien entendu en Égypte. Tous ces déplacements seront l’occasion de découvrir des décors distincts, avec notamment une bibliothèque tout particulièrement réussie, avec de petits personnages toujours drôles et dessinés sous des traits humoristiques. Si l’empreinte graphique est assez mignonne, elle n’en reste pas moins marquée par une impression de flou et de brillance assez regrettable. Les vignettes de bandes dessinées, en revanche, sont d’une parfaite netteté et permettent d’avancer sensiblement dans l’histoire. Parfois même un peu trop vite, avec des changements de continents rapides : des voyages que nous aurions aimé mis en scène autour de niveaux plus originaux. Le joueur doit malheureusement se contenter de suivre l’aventure simplement par ces petits dessins sans y prendre part.

Quelques rares petites coquilles dans le texte ou les graphismes sont à signaler, mais ces dernières restent anecdotiques et ne perturbent en rien l’aventure.

Tad – The Lost Explorer – Craziest and Madness Edition est disponible sur Nintendo Switch au prix de 40 euros environ.

Le saviez vous ?

Les Olmèques… Cela ne vous rappelle rien ? Il en était effectivement plus d’une fois question dans le dessin animé « Les mystérieuses Cités d’Or », alors d’une façon très imagée bien entendu ! Les Olmèques sont aujourd’hui décrits comme le peuple le plus ancien connu du Mésoamérique : de 2500 avant J. – C. jusqu’à 500 avant J. – C.

Conclusion 6.2 /10 Sans briller par de grandes originalités, Tad - The Lost Explorer - Craziest and Madness Edition est un bon petit jeu de plateformes qui séduira les plus jeunes. Accessible, mignon et bon enfant, le titre dispose de quelques petits atouts pour retenir le joueur avec notamment des passages d’infiltration ou encore des courses surprises, assez funs. Plusieurs personnages sont à découvrir au fil de l’aventure et tous disposent de capacités distinctes. Malgré une qualité graphique qui aurait mérité d’être un peu plus poussée pour gagner en clarté, l’aventure reste agréable et le plus gros défaut du titre réside dans sa faible durée de vie, surtout proposé à un tel tarif… PS : ne vous laissez pas impressionner par la fiche du jeu sur l’eshop : les énigmes ne sont absolument pas difficiles ! LES PLUS Un univers mignon, coloré et enfantin.

