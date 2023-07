Lesquin, le 10 juillet 2023 – NACON et l’équipe RaceWard, label racing de NACON Studio Milan, annoncent la disponibilité d’une mise à jour gratuite, apportant de nombreuses améliorations à TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. Ils présentent par ailleurs une infographie illustrant les préférences et l’investissement des joueurs depuis la sortie du titre.

Depuis le 3 juillet, les pilotes de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 bénéficient d’une mise à jour gratuite, apportant de nombreuses améliorations de confort en jeu. On y retrouve plus de possibilités de personnalisation de l’expérience, un affichage du classement en ligne plus complet, ou encore de meilleures performances graphiques, mais aussi une optimisation des vibrations haptiques sur PlayStation®5.

Pendant que les développeurs de NACON Studio Milan s’affairaient à perfectionner l’expérience de jeu, les joueurs de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 relevaient de nombreux défis. Parmi les chiffres les plus impressionnants, seulement 2 mois après la sortie, on relève 648 000 km parcourus par les joueurs en open roads, soit plus de 16 fois le tour de la Terre. On note également près de 2 millions de courses lancées. Dans cette simulation exigeante de la course la plus dangereuse au monde, 45% des joueurs ont choisi de se mettre à l’épreuve dans les deux modes de jeu les plus difficiles, pour une expérience plus proche de la réalité. Enfin, après avoir remporté cette année 4 courses et battu le nouveau record absolu du tour de l’île de Man (16’36.115 minutes pour une moyenne de 218,9 km/h), Peter Hickman, obtient la médaille d’or des pilotes préférés des joueurs. Il est suivi de près par Michael Dunlop et John McGuiness, deux autres légendes du Tourist Trophy.

Développé par les vétérans de l’équipe RaceWard, le jeu officiel du Tourist Trophy propose de faire vivre aux joueurs les sensations de la course la plus dangereuse au monde. TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 est disponible sur PC, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S Xbox One et Nintendo SwitchTM.