Gargoyles est sorti pour la première fois sur la SEGA Genesis en 1995. Il s’agit d’une adaptation de la série animée de Disney qui a duré trois saisons. Gargoyles Remastered a été officiellement confirmé sur Nintendo Switch la nuit dernière. De plus, Limited Run Games a révélé qu’il prévoyait une sortie physique.

L’annonce du Remastered a été faite lors du Disney & Marvel Games Showcase qui s’est déroulé il y a près d’un an, mais presque rien n’a été partagé à l’époque. Le seul élément partagé jusqu’à présent est qu’Empty Clip Studios s’occupe du développement. Nous ne disposons malheureusement d’aucune bande-annonce pour le moment.

« Gargoyles » est en effet un jeu vidéo basé sur la série animée éponyme, sorti sur la console Sega Mega Drive en 1995. Le jeu a été développé par Buena Vista Interactive et édité par Disney Interactive. Dans le jeu « Gargoyles » sur Mega Drive, les joueurs incarnent le personnage de Goliath, le chef des gargouilles, et doivent combattre les forces du mal pour protéger New York. Le gameplay se présente sous la forme d’un jeu d’action-aventure en 2D avec des niveaux à défilement latéral.

Le jeu propose une variété de niveaux, allant des rues de New York aux toits des gratte-ciel en passant par des lieux emblématiques de la série animée. Goliath peut utiliser ses pouvoirs de gargouille, tels que la force physique, les ailes pour voler et la capacité de se transformer en pierre pour se protéger des attaques. Pendant le jeu, les joueurs affrontent différents ennemis et boss inspirés de la série animée. Ils doivent également résoudre des énigmes et collecter des objets pour progresser dans l’histoire.

Bien que le jeu ait été généralement bien accueilli par les fans de la série animée, il n’a pas connu un grand succès commercial et est souvent considéré comme un jeu d’action-aventure classique de la période 16 bits.

Vous l’aurez compris, hors jeu-vidéo, « Gargoyles » est une série animée télévisée américaine créée par Greg Weisman. Elle a été diffusée pour la première fois de 1994 à 1997. La série suit l’histoire d’un groupe de gargouilles qui sont maudites et transformées en pierre pendant la journée, mais qui reprennent vie la nuit.

L’intrigue de « Gargoyles » commence à l’époque médiévale, où un clan de gargouilles vivant en Écosse est trahi par les humains qu’ils protégeaient. À la suite de cette trahison, le clan est piégé dans une forme pétrifiée pendant mille ans. Finalement, les gargouilles sont transportées à New York par le magnat milliardaire David Xanatos, qui les réveille accidentellement.

Les gargouilles, menées par leur chef Goliath, doivent s’adapter à leur nouvelle réalité dans la ville moderne de New York. Ils découvrent qu’ils ont un lien mystique avec le clan de l’île de Manhattan et qu’ils ont un devoir de protection envers la ville et ses habitants. Au fur et à mesure que la série progresse, les gargouilles font face à des menaces surnaturelles, des intrigues complexes et des conflits avec d’autres clans gargouilles.

« Gargoyles » est connue pour son scénario complexe et mature, qui aborde des thèmes tels que l’honneur, la loyauté, la rédemption, la trahison et la nature humaine. La série mélange habilement l’action, le drame, l’humour et l’histoire pour créer un univers riche et captivant. Les personnages de « Gargoyles » sont également très appréciés, avec des protagonistes charismatiques comme Goliath, Elisa Maza (une détective humaine qui devient une alliée proche des gargouilles) et une galerie de méchants mémorables tels que Demona, Xanatos et les Illuminati.

« Gargoyles » est souvent saluée pour sa narration ambitieuse, son animation de qualité et sa profondeur thématique, et est considérée comme une série d’animation culte des années 90. Elle a développé une base de fans fidèles qui apprécient son mélange unique de fantastique, d’action et de réflexion sur des sujets plus sombres et matures.