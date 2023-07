Matt Bozen, directeur de Shantae chez WayForward, a annoncé aujourd’hui la reprise de Shantae Advance : Risky Revolution, un projet précédemment annulé sur Game Boy Advance.

Ce jeu devait sortir en 2004 ou 2005 et couvre « tout un chapitre manquant » de la série. Risky Boots a trouvé un « dispositif souterrain secret » sous Sequin Land, qui lui permet de faire pivoter la masse terrestre, qu’elle peut ensuite piller. Cette histoire oriente le gameplay, permettant au joueur de déplacer le monde tout en résolvant des énigmes et en sauvant la situation. Bozen souligne également qu' »il n’y aurait jamais eu de sortie physique » sans l’aide de Limited Run Games.

« Shantae Advance : Risky Revolution sortira en tant que jeu complet avec toute l’action de coiffure et de danse du ventre que les fans de Shantae attendent, ainsi que de multiples chapitres, de nombreuses villes et labyrinthes, six transformations de créatures, de féroces boss, et une bande-son du célèbre compositeur Maddie Lim, plus un mode de combat à 4 joueurs ».

Vous pouvez obtenir tous les détails dans la brève interview vidéo ci-dessous.

Et si vous vous interrogez sur une sortie sur Nintendo Switch, selon Limited Run Games, il semble qu’il s’agisse d’une sortie exclusive à la Game Boy Advance pour l’instant, avec des précommandes qui débuteront en septembre, et un lancement du jeu début 2024.

After the GBA game is complete, we’ll have plenty of options! — WayForward (@WayForward) July 12, 2023

La série de jeux vidéo « Shantae » est une franchise de jeux de plateforme et d’aventure développée par WayForward Technologies. Le premier jeu de la série, « Shantae », est sorti en 2002 sur la console Game Boy Color. Depuis lors, la série a connu plusieurs suites et spin-offs sur différentes plates-formes.

Les jeux « Shantae » sont connus pour leur gameplay de plateforme fluide et leur esthétique visuelle distinctive, avec des graphismes en pixel art détaillés et colorés. Les joueurs contrôlent Shantae alors qu’elle traverse différents niveaux, combat des ennemis, collecte des objets et utilise ses pouvoirs de danse pour progresser. La série « Shantae » est également reconnue pour son humour, ses dialogues humoristiques et ses personnages charismatiques. Shantae est accompagnée de nombreux alliés, tels que Risky Boots, une pirate antagoniste qui peut parfois devenir une alliée, et Bolo, un ami loyal de Shantae. Chaque jeu présente également des boss uniques et des environnements variés à explorer.

La série « Shantae » a connu plusieurs titres, notamment « Shantae: Risky’s Revenge », « Shantae and the Pirate’s Curse » et « Shantae: Half-Genie Hero ». Chaque jeu apporte de nouveaux défis, de nouveaux personnages et de nouvelles aventures pour les fans de la série.

Liste des jeux de la série pour le moment :

Shantae (2002) – Game Boy Color

Shantae: Risky’s Revenge (2010) – Nintendo DSi, iOS, Windows

Shantae and the Pirate’s Curse (2014) – Nintendo 3DS, Wii U, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows

Shantae: Half-Genie Hero (2016) – PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Nintendo Switch, Xbox One, Windows

Shantae: Half-Genie Hero – Ultimate Edition (2017) – PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Windows

Shantae and the Seven Sirens (2019) – Apple Arcade, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows

Shantae (2020) – Game Boy Color

La série de jeux « Shantae » suit les aventures de Shantae, une demi-génie danseuse du vent, dans un monde fantastique rempli de magie, de créatures étranges et de mystères. Chaque jeu a son propre scénario, mais ils partagent des thèmes et des éléments communs.

Dans le premier jeu, « Shantae », l’intrigue tourne autour de Risky Boots, une pirate méchante qui cherche à mettre la main sur une technologie ancienne et puissante appelée « Steam Engine ». Shantae doit arrêter Risky Boots et sauver Scuttle Town, sa ville natale, tout en découvrant son véritable héritage et son rôle en tant que protectrice des génies.

Dans « Shantae: Risky’s Revenge », Shantae se retrouve à nouveau face à Risky Boots, cette fois-ci à la recherche de trois morceaux d’une lampe magique. Shantae doit empêcher Risky Boots d’obtenir le pouvoir ultime de la lampe tout en dévoilant les secrets de son passé et de son village.

« Shantae and the Pirate’s Curse » présente un retournement de situation intéressant où Shantae est forcée de s’allier avec Risky Boots pour récupérer ses pouvoirs de génie perdus et vaincre un mal ancien. Ensemble, elles explorent des îles dangereuses, affrontent des créatures maléfiques et découvrent la véritable nature de la magie dans leur monde.

« Shantae: Half-Genie Hero » met en scène Shantae alors qu’elle doit sauver Scuttle Town d’une nouvelle menace. Elle fait équipe avec de nouveaux alliés et se lance dans une aventure pour empêcher une force obscure de libérer le mal absolu. Ce jeu explore également la relation de Shantae avec ses amis et son rôle en tant que protectrice de la ville.

« Shantae and the Seven Sirens » entraîne Shantae dans un mystérieux festival sur une île tropicale. Cependant, les choses prennent une tournure sombre lorsque les autres demi-génies disparaissent mystérieusement. Shantae doit explorer les profondeurs de l’île et affronter les « Seven Sirens » pour les sauver.