Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 3 au 9 juillet 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Le calme profite à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui repasse devant tout le monde et prend la place à la grosse sortie de la semaine passée, Master Detective Archives: Rain Code.

01./03. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 17.996 / 1.741.310 (-31%)

02./02. [PS5] Final Fantasy XVI # <RPG> (Square Enix) {2023.06.22} (¥9.000) – 14.109 / 387.899 (-63%)

03./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.736 / 5.364.524 (-5%)

04./01. [NSW] Master Detective Archives: Rain Code <ADV> (Spike Chunsoft) {2023.06.30} (¥6.345) – 9.566 / 64.905 (-83%)

05./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.935 / 3.185.782 (-4%)

06./08. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 6.247 / 1.120.495 (-10%)

07./12. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 5.550 / 4.054.235 (+6%)

08./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.979 / 5.230.148 (-7%)

09./11. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 4.727 / 3.415.119 (-11%)

10./20. [NSW] Everybody 1-2-Switch! <ETC> (Nintendo) {2023.06.30} (¥2.980) – 4.494 / 7.814 (+35%)

Malgré une semaine de baisse software générale, la Nintendo Switch s’offre un score dantesque avec plus de 86k !

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 86.450 | 106.214 | 66.243 | 2.135.030 | 2.348.381 | 29.859.077 | | PS5 # | 48.858 | 49.294 | 13.361 | 1.523.946 | 517.571 | 3.901.335 | | PS4 # | 3.196 | 2.093 | 12 | 42.620 | 524 | 9.460.387 | | XBS # | 824 | 971 | 4.944 | 73.148 | 136.790 | 471.543 | | 3DS # | 44 | 40 | 206 | 2.187 | 8.357 | 24.600.084 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 139.372 | 158.612 | 84.766 | 3.776.931 | 3.011.623 | 69.484.324 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 45.061 | 44.967 | 12.469 | 1.303.683 | 462.423 | 3.363.628 | | PS5DE | 3.797 | 4.327 | 892 | 220.263 | 55.148 | 537.707 | | XBS X | 769 | 466 | 509 | 30.613 | 50.838 | 203.024 | | XBS S | 55 | 505 | 4.435 | 42.535 | 85.952 | 268.519 | |NSWOLED| 54.879 | 60.045 | 26.257 | 1.444.078 | 1.225.341 | 5.016.090 | | NSW L | 20.613 | 22.051 | 14.029 | 306.352 | 386.762 | 5.410.046 | | NSW | 10.958 | 24.118 | 25.957 | 384.600 | 736.278 | 19.432.941 | | PS4 | 3.196 | 2.093 | 12 | 42.620 | 524 | 7.884.664 | |n-2DSLL| 44 | 40 | 206 | 2.187 | 8.357 | 1.205.139 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+