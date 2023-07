L’éditeur Eastasiasoft, en collaboration avec Gamera Games et le développeur Softstar Entertainment, a annoncé la sortie prochaine de Xuan-Yuan Sword : Mists Beyond the Mountains. Le RPG classique au tour par tour devrait être lancé sur PC via Steam le 26 juillet, avec une sortie sur Nintendo Switch prévue plus tard en 2023.

Xuan-Yuan Sword : Mists Beyond the Mountains entraîne les joueurs dans un voyage épique dans la peau de Septem, un chevalier franc chargé par Pépin III de rechercher les Arts Invincibles de la Guerre. Débutant dans les canaux pittoresques de Venise, la quête de Septem le mènera à travers le Moyen-Orient et les régions occidentales, pour finalement s’aventurer dans l’Orient mystique. En chemin, il se retrouve mêlé aux luttes de pouvoir entre les factions locales et aux plans ambitieux du seigneur des ténèbres, Satan.

Le jeu propose une fusion captivante des cultures occidentales et orientales, couvrant l’Eurasie et présentant diverses régions telles que le monde arabe, la France et la Chine. Des superbes canaux de Venise à la grande ville de Chang’an, les joueurs découvriront des styles architecturaux, des vêtements, des cuisines et des coutumes variés, les plongeant ainsi dans une riche tapisserie culturelle. Xuan-Yuan Sword : Mists Beyond the Mountains mêle harmonieusement l’histoire et la fantaisie, englobant des événements importants tels que la bataille de Talas, la guerre civile arabe et la rébellion d’An Lushan. Au travers de drames passionnants, le jeu entremêle les mythologies chinoise et occidentale. Les joueurs affronteront des ennemis historiques tels que les soldats mérovingiens, la marine vénitienne, le califat abbasside et les soldats Tang, tout en rencontrant des créatures mythiques telles que les centaures, Méduse, les faucheurs noirs et blancs et les Xuannü des Neuf Cieux.

~~

Another Crusade est en route pour une sortie sur Nintendo Switch. Le titre sera disponible dans le courant de l’automne. Another Crusade, qui s’inspire de titres excentriques comme Super Mario RPG, propose un monde en 3D de type marionnettes en bois avec une exploration de type plateforme et des combats au tour par tour faisant appel à la synchronisation et à la stratégie.

~~

This Way Madness Lies bénéficie d’une nouvelle version sur Nintendo Switch. Elle sera disponible en précommande numérique la semaine prochaine. This Way Madness Lies est un RPG humoristique au tour par tour dans lequel les joueurs sauvent les mondes de Shakespeare des forces de Nightmare.

~~

Oink Games a annoncé le RPG ‘Safo and the Moon Warriors’ sur Nintendo Switch. Une campagne Kickstarter pour le jeu sera lancée à l’hiver 2023 pour aider à financer le projet.

Safo and the Moon Warriors partage son univers unique avec Legendary Warriors, choisi comme l’un des Best of 2015 de l’App Store et nommé pour le Best Visual / Design Award au BitSummit 2015. Renaissant sous la forme d’un nouveau titre, ce jeu propose un système de jeu entièrement repensé et une histoire réimaginée par rapport au précédent titre free-to-play. Une campagne Kickstarter est prévue pour l’hiver 2023. Actuellement en développement pour Nintendo Switch et Steam.

Il y avait un monde, où un jour, le soleil a soudainement cessé de se lever. Les gens y étaient résolus, vivant leur vie. Quand, de nulle part, des monstres borgnes ont commencé à apparaître partout dans le monde. Même autour du Prince Safo de la Tribu des Moutons, le bruit de leur approche se fait entendre. Partez à l’aventure pour sauver votre sœur kidnappée, Safino ! En chemin, tu rencontreras de nombreux compagnons aux personnalités uniques.