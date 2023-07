Après un premier jeu sorti au tout début de la Nintendo Switch (1-2-Switch) et faisant office de vitrine des capacités de la console, une suite sortie un peu de nulle part a été annoncée au début du mois de juin pour une sortie 30 jours plus tard ! Nous avons donc rassemblé une équipe pour tester Everybody 1-2-Switch! suite à sa sortie surprise… Bonne ou Mauvaise ? Venez avec des amis, des collègues, vous pourrez découvrir notre avis dans ce test !

1-2-Switch, le retour !

1-2-Switch faisait partie des jeux du lancement de la Nintendo Switch. Même s’il permettait de découvrir le potentiel des Joy-Con de la Nintendo Switch, le jeu n’a pas forcément fait l’unanimité (même s’il a quand même su trouver son public).

Et voilà que débarque un peu par surprise, une suite près de 6 ans plus tard (un peu comme Zelda BOTW en fait, l’effet de surprise en plus)…

Ce nouveau volet reprend donc la même recette que le précédent, il s’agit toujours d’un party game, en apportant toutefois quelques modifications.

La première est tarifaire, le premier jeu était un peu montré du doigt rapport à son tarif un peu élevé, cette suite est proposée à 29,99 euros sur l’eShop et vous pouvez la trouver aux alentours de 23,99 euros dans certains magasins. On apprécie cette baisse significative – le prix étant divisé par deux pour ce second opus.

Concernant les mini-jeux, 17 sont au programme (contre 28 dans le précédent volet), néanmoins les mini-jeux proposent également des variantes visant à « corser » la difficulté.

Enfin, la GROSSE nouveauté par rapport au précédent opus, c’est le nombre de joueurs qui peuvent s’affronter dans les différentes épreuves… En effet, il est possible de rassembler jusqu’à 100 joueurs en simultané !

Voici donc pour la présentation globale du titre, pour la réalisation de ce test, nous avons fait appel à des volontaires que nous tenons encore à remercier ici ! Grâce à eux, nous avons pu organiser une session de jeu à 17 joueurs !

Everybody, 1, 2, 17 Switch !

Pour cette session de test, les joueurs étaient des hommes et des femmes de tous âges, habitués aux jeux vidéo ou n’ayant pas touché une manette depuis longtemps (sauf peut-être pour ranger celle que leur ado laisse trainer sur la table du salon). Le panel était donc des plus hétéroclites, les seules conditions pour participer étant de disposer d’un smartphone (ce qui est le cas de 87% de la population) et d’une grosse dose de bonne humeur !

Rassurez-vous, l’ensemble des conditions étaient réunies. Nous avons alors débuté la partie en mode « Téléphone ». Un QR Code apparait alors à l’écran et il suffit de le scanner avec l’appareil photo de notre smartphone pour être directement connecté à un salon privé dédié à notre session de jeu. Première bonne surprise, pas d’application à installer, la connexion se fait via le navigateur du téléphone et sans aucun problème (que ce soit de l’Android ou de l’iOS). Autre point à préciser, tant que nous y sommes, la connexion est restée stable de bout en bout (la console était connectée en Wi-Fi et les portables utilisaient leur connexion 4G). Nous avons également été ravi de constater qu’il était possible de retourner dans la partie, même si l’on quittait par mégarde le navigateur Web de notre mobile. Il suffisait d’appuyer sur le bouton « rafraichir » pour retrouver notre place dans le jeu, ce qui est plutôt sympathique, surtout quand on veut quitter le jeu quelques instants le temps de prendre une photo ou une vidéo…

Chaque joueur s’inscrit donc via le QR Code et spécifie un pseudo (au choix) et peut à loisir rajouter une photo (libre également), le tout sans avoir à créer de compte sur une quelconque plateforme. L’interface est relativement intuitive et très vite nous pouvons rejoindre la partie. Une fois l’ensemble des joueurs enregistrés, nous sommes accueillis (en français) par notre hôte à tête de cheval, Horace.

Dans un premier temps, il nous demande de choisir la durée de la partie (3 choix possibles) : Courte (20 minutes et 3 jeux gagnants qui peuvent déborder à pas loin de 40 minutes), Moyenne (40 minutes et 5 jeux gagnants) et Longue (60 minutes et 7 jeux gagnants).

Ensuite, Horace nous propose de composer deux équipes (celle de Gauche et celle de Droite). Il est possible de choisir son « côté », mais il est également possible de définir les équipes de manière aléatoire (ce que nous avons choisi). Et ensuite, le tournoi commence !

Une roulette propose 4 mini-jeux. Le premier mini-jeu est choisi aléatoirement, nous tombons sur le jeu des couleurs ! Celui-ci, à l’image de celui que vous avez peut-être expérimenté durant un mariage ou un anniversaire, vous demande d’utiliser votre appareil photo pour capturer un objet de la couleur demandée, on retrouve alors la frénésie des joueurs courant vers les toilettes pour chercher une feuille de papier quand il s’agit de trouver un objet de couleur rose… Par chance, il y avait de la place et chacun(e) a pu fureter dans les environs (pendant un temps limité) afin de capturer la plus grande surface de la couleur demandée… Passé le compte à rebours, un tableau des scores permet de découvrir le classement et les photos de chacun ainsi que les points gagnés pour chaque cliché.

Pour le second mini-jeu, c’est l’équipe perdante qui peut influer sur le choix de la roue, en appuyant sur le bouton sur l’écran de son téléphone pour l’arrêter au bon moment.

C’est alors l’École des Ninjas qui est choisi (un peu par hasard quand même). Passé une séquence explicative en vidéo, il est temps de désigner qui portera le katana (un Joy-Con) pour repousser les étoiles ninjas lancées avec les smartphones de l’équipe adverse. Ce second jeu nous a semblé un peu moins facile à comprendre, mais a su nous faire sourire malgré tout…

Le jeu suivant, Presse-Citron, est comme son titre ne l’indique pas… un Quiz ! Ici il faut répondre vrai ou faux à une affirmation en appuyant sur le bon bouton de son téléphone… Les affirmations sont relativement simples, c’est alors d’autant plus drôle de voir dans les résultats finaux qui a donné une mauvaise réponse (et fait perdre des points à son équipe !).

Nous avons ensuite enchainé par une partie de saut à la corde. Ici il fallait maintenir deux doigts sur l’écran de son téléphone et sauter au bon moment par-dessus la corde. Après l’utilisation de l’appareil photo, ce sont les capteurs de mouvements des smartphones qui sont mis à contribution. Et toujours de façon simple, une simple validation permet d’activer leur utilisation via la page Web du jeu, sans avoir à jouer sur les paramètres de notre téléphone (encore une fois, la simplicité d’utilisation est de mise !). Par la même occasion, cet exercice permettait à l’équipe rivale (qui n’avait pas à sauter), d’envoyer des emojis « pouce vers le bas » ou des messages de découragement à l’équipe adverse… ! Le tout en direct sur le grand écran, il faut avouer que c’était plutôt drôle (surtout que l’autre équipe a perdu !).

Vint ensuite l’ultime épreuve, le dernier jeu, celui qui allait départager les gagnants des perdants… et là… légère déception… Nous avons pu refaire le jeu des couleurs (dans une version un peu plus compliquée)… Malgré la redite de début de partie, ce fut l’occasion de se balader une second fois aux quatre coins de la salle, dans l’espoir de trouver un objet de la bonne couleur (ou s’en approchant).

La partie s’est alors achevée sur une magnifique victoire de l’équipe de Droite ! (La meilleure !)… Mais ce n’est pas tout, notre hôte équidé nous a alors proposé de désigner la superstar du jeu, celui qui selon nous s’était le plus démarqué durant l’ensemble des jeux que ce soit par son score ou son attitude (en fait, nous sommes libres de voter pour qui on veut, même quelqu’un de l’équipe adverse)… Félicitations à « Brutus » de l’équipe de Droite (of course) qui a remporté la majorité des suffrages !

C’est ainsi que s’est donc clôt cette session à plusieurs, avec des sourires et des rires et pour certain(e)s, l’envie de remettre cela très vite !

Jamais sans mon smartphone !

Vous l’aurez compris, à plusieurs le jeu fait mouche. Même si certains jeux ne sont pas aussi intéressants et amusants que les autres, la facilité de participer avec son smartphone permet de compenser. Chacun trouve assez rapidement ses marques et très vite le fun l’emporte.

Nous n’avons pas évoqué l’ensemble des mini-jeux, mais sachez que l’on retrouve également le jeu des chaises musicales (où il faut être le plus rapide à se baisser quand la musique s’arrête), ou encore le classique 1-2-3 soleil qui fait fureur dans la cour des maternelles. Mais qu’importe, devant Everybody 1-2-Switch!, l’âge n’est pas un problème ! D’aucuns ne peuvent trouver les autres ridicules, car chacun l’est tout autant pour remporter la victoire ! On ne va donc pas se mentir, ce mode téléphone en « méga » multi s’avère vraiment bon. Même si d’autres alternatives existent dans le même genre, il nous semble bien que Everybody 1-2-Switch! est le seul à proposer une expérience entièrement en français !

Toutefois, en mode classique (Joy-Con) – pouvant alors accueillir jusqu’à 8 joueurs – l’ambiance est légèrement moins festive (mais reste plaisante), la faute à certains jeux des plus amusants qui nécessitent d’avoir un smartphone pour y jouer… Les plus jeunes ne pourront donc pas en profiter (quoique certains enfants possèdent déjà des portables pour des raisons difficilement compréhensibles… mais ce Everybody 1-2-Switch! pourrait presque en être une raison valable).

Par contre, à 4 ou à 2 joueurs, le jeu perd clairement en saveur, la ludothèque de la Nintendo Switch proposant des alternatives plus intéressantes (comme Mario Party par exemple). Les mini-jeux sont clairement pensés pour des parties à grande échelle, pour des jeux que l’on retrouve souvent lors de certaines soirées bien arrosées (chaises musicales, Bingo, 1-2-3 soleil, le jeu des couleurs, …).

L’univers du jeu est clairement à part comparé aux autres titres Nintendo… À la frontière d’un WarioWare (pour l’esprit « rapide ») de certains mini-jeux, les décors et l’univers semi-réaliste tranchent un peu avec ce que l’on a l’habitude de voir, mais en même temps, cela permet de conquérir certains joueurs qui auraient une aversion pour les personnages de Mario et son univers. Le rendu fait un peu plus « mature », « pour les grands », tout en restant amusant.

Il est possible de rejouer à loisir aux mini-jeux déjà débloqués (pour qui ne voudrait pas lancer une partie entière) et il est également possible de proposer ses propres questions pour le Quiz, ce qui peut s’avérer sympathique pour un évènement comme un Mariage ou un Anniversaire…

D’un point de vue sonore, l’animation est plutôt bien gérée par Horace et sa speakerine invisible, qui explique certains jeux. Les séquences vidéo s’enchainent toutes bien (même si parfois, on a une grosse envie de zapper celles que l’on a déjà vues – c’est possible pour certaines, mais pas pour toutes).

Mais dans sa globalité, l’ensemble est réussi et pour le prix payé, « on en a pour son argent », enfin surtout quand on est très nombreux !

Conclusion 7 /10 Notre avis global se basera sur l’utilisation recommandée du jeu, à savoir en « méga » multi-joueurs à plus de 10 (et allant jusqu’à 100), qui est un peu le cheval de bataille du titre. Et de ce point de vue-là, il faut avouer que le fun est au rendez-vous ! Si vous parvenez à réunir plus de 10 joueurs dans une pièce assez grande, avec un écran de taille acceptable, vous pourrez passer un bon moment avec des amis ou entre collègues. Le jeu se prête parfaitement à un usage durant la pause méridienne par exemple et offrira un moment de détente et de rigolade bienvenu. Idéal aussi pour les anniversaires, les mariages, les enterrements de vie de garçon / jeune fille / belle-mère… ! Par contre, pour les parties en comité plus restreint (le plus classique jeu à 4 ou 5), vous trouverez des party games plus adaptés sur Nintendo Switch et vous pourrez alors retirer 1 point à la note finale ! Nous vous laissons donc sur ces quelques lignes, car à la demande des participants, nous avons une nouvelle session à organiser très prochainement… ! LES PLUS Très fun à plus de 10 joueurs

Très fun à plus de 10 joueurs Très facile à utiliser sur son smartphone (pas d’application à installer)

Très facile à utiliser sur son smartphone (pas d’application à installer) Entièrement en français, Textes ET Voix !

Entièrement en français, Textes ET Voix ! Les mini-jeux qui utilisent le smartphone

Les mini-jeux qui utilisent le smartphone Le mode téléphone qui permet de jouer jusqu’à 100

Le mode téléphone qui permet de jouer jusqu’à 100 Le jeu Photo Couleur !

Le jeu Photo Couleur ! La possibilité de faire ses propres Quiz

La possibilité de faire ses propres Quiz L’interactivité en mode Téléphone

L’interactivité en mode Téléphone La facilité d’utilisation du mode Téléphone

La facilité d’utilisation du mode Téléphone Le prix si vous avez prévu une grosse soirée avec plusieurs personnes LES MOINS Moins fun avec moins de 10 joueurs

Moins fun avec moins de 10 joueurs Dommage d’avoir parfois le même mini-jeu au cours d’une même partie

Dommage d’avoir parfois le même mini-jeu au cours d’une même partie Certains mini-jeux pas très clairs (l’École des Ninjas par exemple)

Certains mini-jeux pas très clairs (l’École des Ninjas par exemple) Il faut un smartphone pour profiter de l’ensemble des jeux

Il faut un smartphone pour profiter de l’ensemble des jeux Il est préférable d’avoir de la place et du monde pour vraiment profiter du jeu

Il est préférable d’avoir de la place et du monde pour vraiment profiter du jeu Aucun intérêt à 2 joueurs

Aucun intérêt à 2 joueurs Horace et sa tête de cheval peut effrayer certains joueurs

Horace et sa tête de cheval peut effrayer certains joueurs Il n’est pas possible de zapper certaines séquences vidéo déjà vues Détail de la note Variété des mini-jeux 0

Fun à plus de 10 (mode téléphone) 0

Fun à 8 (mode Joy-Con) 0

Maniabilité 0