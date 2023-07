Ne vous endormez pas pendant cette célébration du sommeil !

Vous pensiez déjà dormir comme un loir et voilà que Pokémon GO lance un évènement consacré au sommeil. Du samedi 15 juillet 2023 à 10h au dimanche 16 juillet 2023 à 20h, heures locales, vous pourrez profiter d’Études spéciales, rencontrer des Pokémon dans la nature sur le thème du sommeil, et célébrer les débuts dans Pokémon GO de Dodoala, un Pokémon particulièrement endormi. Vous allez enfin pouvoir ajouter Dodoala à votre Pokédex Pokémon GO. En connectant votre Pokémon GO Plus + à Pokémon GO vous pourrez également effectuer une Étude spéciale et rencontrer Ronflex en bonnet de nuit.

Avec la sortie de l’appareil Pokémon GO Plus +, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer à Pokémon GO sans regarder leur téléphone et faire le suivi de leur sommeil en se connectant à Pokémon Sleep. Ne dormez pas trop cependant, ou vous risqueriez de manquer une rencontre avec les Pokémon sauvages suivants :

Rondoudou

Abra

Soporifik

Ronflex

Wattouat

Teddiursa

Parecool

Munna

Dodoala

Moumouton

Ne vous endormez pas sur vos lauriers et attrapez les Pokémon suivants dans les Raids.

Raids de niveau 1 Abra Ramoloss de Galar Soporifik

Raids de niveau 3 Ortide Ronflex Delcatty Couverdure

Raids de niveau 5 Regieleki

Méga-Raids Méga-Braségali



Bon roupillon, Dresseurs et Dresseuses !