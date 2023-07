Aujourd’hui, l’éditeur Ratalaika Games et le développeur primé Analgesic Productions annoncent la sortie de Sephonie, le célèbre titre PC, sur Nintendo Switch via l’eShop le 21 juillet 2023 pour 19,99€.

Dans ce jeu de plateformes à énigmes en 3D, explorez les mystérieuses grottes d’une île ! Foncez et courez sur les parois à travers des cavernes luxuriantes, des lacs souterrains et des paysages urbains irréels. Découvrez de nouvelles aptitudes pour parcourir des niveaux rocailleux ou servez-vous du ribbat à langue protractile pour vous accrocher en l’air ! Trois biologistes sont chargés de rechercher des créatures sur l’île inoccupée de Sephonie. Alors qu’ils s’approchent, une soudaine tempête cause leur naufrage. Leurs motivations et leur loyauté sont mises à l’épreuve lors de l’exploration des grottes, soumises non seulement à des défis physiques, mais aussi aux manifestations de leurs souvenirs et de leurs rêves les plus secrets. Alors qu’ils apprennent progressivement à se connaître, une force ancienne, nourrie dans les tréfonds des abysses insulaires, pourrait bien remettre en question leurs nouveaux liens… et le monde entier.

Maîtrisez des gestes dignes du parkour pour sprinter, sauter, courir aux parois et progresser dans de vastes cavernes !

Un réseau de grottes magnifiques et variées, peuplé de toutes sortes de grandes créatures surprenantes.

Dans le mini jeu de grille à énigme, combinez des éléments multicolores pour vous lier aux créatures, des mammifères les plus craquants aux cétacés géants !

Un profond et émouvant récit au sujet de la complicité du trio, des priorités nationales et de la relation délicate entre nature et humanité.

En fin de partie, « Bubble Adventure » ainsi que des objets soigneusement cachés prolongent le défi pour les spéléologues confirmés.

Une expérience humaniste entièrement concoctée par le nominé du Grand Prix de l’IGF, le duo formé par Marina Kittaka et Melos Han-Tani, à l’origine d’œuvres telles qu’Anodyne 1 et 2, Even the Ocean et All Our Asias.