EA SPORTS dévoile un trio de nouvelles technologies dont HyperMotionV*, l’arrivée du football féminin sur le terrain d’Ultimate Team, et Erling Haaland, nouvel athlète star sur la couverture de EA SPORTS FC

VENDREDI 14 JUILLET 2023, AMSTERDAM (PAYS-BAS) — Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) a dévoilé le premier produit sous sa nouvelle marque EA SPORTS FC, EA SPORTS FC 24, qui sera lancé le 29 septembre dans le monde entier. Au cours d’un événement mondial à Amsterdam, la star de la couverture a été dévoilée, Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City. Il a fait une apparition surprise auprès d’autres superstars du football dont Didier Drogba, Luis Figo, Laura Georges, Alex Scott et plus encore.

​

​Les annonces allaient du détail de trois nouvelles technologies de pointe utilisant des données de match réelles pour offrir un jeu réaliste et rassemblant des footballeurs masculins et féminins sur le même terrain dans une première mondiale pour Ultimate Team ™.

​

​Electronic Arts a lancé la bande annonce du gameplay de EA SPORTS FC 24 qui montre le réalisme révolutionnaire offert par la technologie HyperMotion V*, et qui utilise les données volumétriques de plus de 180 matchs professionnels masculins et féminins pour apporter des mouvements et animations réalistes fidèles au football.

​

​Cam Weber, Président de EA SPORTS, commente : « EA SPORTS a défini le football interactif depuis plus de 30 ans, et aujourd’hui nous rapprochons encore davantage les fans à travers EA SPORTS FC. C’est le prochain grand chapitre de notre mission pour créer le futur du football avec les fans partout dans le monde, et cela commence avec FC24 qui offre une authenticité incroyable combinée à un bond dans l’innovation du gameplay. Bienvenue dans le Club. »

​

​David Jackson, VP of Brand de EA SPORTS FC, ajoute: « C’est un moment clé, EA SPORTS FC est le plus grand club de football du monde, avec une communauté de fans qui comprend d’ores et déjà plus de 150 millions d’individus. À travers une incroyable gamme de produits et services, des partenariats de marque qui résonnent mondialement et un investissement dans le football de proximité, FC 24 marque le début de notre ambition de faire grandir l’amour du football à travers notre plateforme. Il y a encore tant de choses à venir. »

​

​EA SPORTS FC sera disponible le 29 septembre 2023 avec un accès anticipé à travers l’Édition Ultimate disponible dès le 22 septembre 2023. Les précommandes** sont désormais ouvertes pour EA SPORTS FC 24 qui sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, et Nintendo Switch. Les fans qui précommanderont l’Édition Ultimate avant le 22 août recevront un nombre de récompenses, dont un élément Hero UEFA Champions League Ultimate Team non-transférable en novembre.

EA SPORTS FC 24 – Les annonces de la keynote

EA SPORTS FC 24 amène le réalisme dans le jeu à un nouveau niveau

EA SPORTS a changé la manière dont les gens jouent et apprécient le football. De nouvelles technologies de pointe verront EA SPORTS FC 24 apportera un réalisme sans précédent au sein de chaque match. EA SPORTS FC 24 inclura:

HyperMotionV* est notre plus grand bond en avant en matière de réalisme à ce jour, traduisant le rythme et la fluidité du football réel dans le Jeu Universel en utilisant des données volumétriques de plus de 180 matches professionnels masculins et féminins qui nous permet de refléter les mouvements du monde réel dans le jeu plus que jamais

est notre plus grand bond en avant en matière de réalisme à ce jour, traduisant le rythme et la fluidité du football réel dans le Jeu Universel en utilisant des données volumétriques de plus de 180 matches professionnels masculins et féminins qui nous permet de refléter les mouvements du monde réel dans le jeu plus que jamais Des Styles de Jeux optimisés par Opta redéfinissent les athlètes, allant au-delà des notes globales pour donner vie aux compétences sur le terrain qui rendent les joueurs spéciaux. Chaque Style de Jeu donnera aux joueurs des gestes et mouvements uniques que vous verrez et ressentirez et qui rendront leur façon de jouer plus authentique

optimisés par Opta redéfinissent les athlètes, allant au-delà des notes globales pour donner vie aux compétences sur le terrain qui rendent les joueurs spéciaux. Chaque Style de Jeu donnera aux joueurs des gestes et mouvements uniques que vous verrez et ressentirez et qui rendront leur façon de jouer plus authentique Totalement repensé, le moteur Frostbite™ permet de retranscrire le Jeu Universel avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match.apportant un nouveau niveau d’immersion à travers des modèles de joueurs revus, des animations plus fines et des caractéristiques uniques qui rendent chaque joueur spécial.

Les maillots se déplacent désormais comme des matériaux réels, ils réagissent à la foulée d’un joueur, changent de direction et suivent les mouvements des joueurs au fil du match.

​

​Nick Wlodyka, SVP & GM de EA SPORTS FC déclare : « Notre mission est de rapprocher davantage les fans du jeu universel, et EA SPORTS FC 24 est notre meilleure version à ce jour. Au cours des dernières décennies, nous avons été témoin non seulement d’un séisme dans la manière dont la communauté a adopté le football, mais également de l’évolution majeure dans la manière dont ils sont engagés et sont connectés avec nos expériences interactives. EA SPORTS FC 24 s’appuie sur de nouvelles technologies de gameplay pour concevoir l’expression la plus réaliste du football qu’on a jamais conçue. »

Une première mondiale avec les hommes et les femmes qui se retrouvent ensemble sur le même terrain

Avec son engagement grandissant auprès du football féminin, EA SPORTS FC 24 réunira le football masculin et feminin pour jouer sur le même terrain pour la première fois. Les joueurs pourront découvrir les toutes nouvelles fonctionnalités d’Ultimate Team(™), y compris l’arrivée de joueuses féminines sur le terrain dans la première fois dans Ultimate Team pour permettre aux joueurs de concevoir leur XI de rêve.

​

​Andrea Hopelain, SVP of Brand de EA SPORTS, commente : « Célébrer le sport pour tous est ce qui continue à nous pousser et nous inspirer. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer la version la plus inclusive et la plus diverse du jeu à ce jour. Qu’il s’agisse de jouer avec le plus grand nombre de joueuses que nous ayons jamais eu dans Ultimate Team, ou avec les nouveaux ligues comme la Liga F et la Google Pixel Frauen-Bundesliga, EA SPORTS est fier de mettre en avant le football féminin virtuellement et physiquement. »

Découvrez l’athlète de couverture EA SPORTS FC 24

Lors de cet événement, le buteur de Manchester City et de la Norvège, Erling Haaland, a été dévoilé en tant qu’athlète de couverture de EA SPORTS FC 24. Après son triplé historique avec Manchester City, dont le record de buts inscrits au cours d’une saison de Premier League, Haaland se place comme le choix évident pour marquer une nouvelle ère dans la longue histoire de EA SPORTS. Les athlètes de couvertures EA SPORTS ont toujours défini le meilleur du talent footballistique – aussi bien dans la vraie vie que dans le jeu – et les attributs phénoménaux de Haaland dans la finition, le placement et le physique ne font pas exception.

​

​Erling Haaland déclare: « Chaque joueur de football rêve d’être la star de la cover. Je suis fier de jouer un rôle majeur dans le lancement de cette nouvelle ère du jeu de football majeur mondial avec EA SPORTS FC. La première fois que j’ai tenu la cover dans mes mains, ma réaction immédiate a été de penser, imagine que je puisse me montrer cela à moi-même il y a dix ans. J’espère que cela va inspirer la prochaine génération à croire en eux-mêmes pour atteindre leurs rêves. C’est un honneur de non seulement apparaître sur la cover, mais également d’apparaître sur la cover de l’Édition Ultimate au côté de joueurs légendaires du football tels que Johan Cruyff, Pelé, Zinédine Zidane, Ronaldinho, Didier Drogba et plus encore. »

Une expérience de football authentique

Avec l’authenticité et l’innovation en son cœur, EA SPORTS FC 24 présente les meilleurs joueurs des meilleurs clubs, ligues, championnats, et compétitions à travers le monde – aussi bien avec le football masculin et féminin.

​

​Ayant déjà confirmé que certaines des meilleures compétitions du monde figureraient dans EA SPORTS FC(™) – y compris LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Serie A et CONMEBOL Libertadores — EA SPORTS annonce le renouvellement exclusif de son partenariat avec l’UEFA, ce qui fait de EA SPORTS FC 24 le seul jeu où les joueurs pourront jouer aux compétitions iconiques telles que l’UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League et UEFA Super Cup.

​

​Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing de l’UEFA, indique : « C’est un moment passionnant. Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec EA SPORTS qui inclut les compétitions de clubs UEFA masculines et féminines pour que les joueurs puissent bénéficier de l’expérience de jeu la plus authentique qui soit. EA SPORTS FC joue un rôle crucial dans le futur de l’engagement football. Nous sommes ravis de collaborer au voyage.”

​

​De plus, EA SPORTS annonce le renouvellement sur plusieurs années de son partenariat avec la Premier League, qui est historiquement le championnat le plus populaire du jeu.

​

​Richard Masters, le Chief Executive de la Premier League, commente : « EA SPORTS est l’un des partenaires de longue date de la Premier League et ensemble nous avons inspiré des générations de joueurs de football et de fans. Nous sommes ravis de faire partie de EA SPORTS FC 24 et nous sommes impatients de travailler ensemble sur d’autres projets passionnants dans les années à venir.”

Deux autres ligues de football féminin – la Google Pixel Frauen-Bundesliga et la Liga F – sont confirmés dans EA SPORTS FC 24, rejoignant la Barclays Women’s Super League, la D1 Arkema, la National Women’s Soccer League et l’UEFA Women’s Champions League.

EA SPORTS FC 24 Statut de Fondateur

EA SPORTS a annoncé le Statut de Fondateur** pour encourager les fans à rejoindre EA SPORTS FC dans le début d’une nouvelle ère pour le jeu universel. Les fans qui joueront à EA SPORTS FC 24 avant le 1er novembre 2023 deviendront des membres Fondateurs FC et débloqueront des récompenses dont un badge de fondateur exclusif et un maillot pour représenter leur statut pour les années à venir. Additionnellement, les Fondateurs FC auront accès à un ensemble de belles récompenses réservées aux Fondateurs à travers EA SPORTS FC 24 et au-delà. Soyez prêts à débloquer le meilleur que EA SPORTS FC à offrir avec cette chance unique d’être présent au lancement et devenir un Fondateur FC.

Les membres EA Play*** recevront un accès anticipé au jeu avec 10 heures de jeu à partir du 22 septembre. Les membres EA Play Pro bénéficieront d’un accès illimité à l’Édition EA Play Pro** du jeu – qui inclut le contenu de l’Edition Ultimate – à partir du 22 septembre. De plus, tous les membres EA Play pourront débloquer des bonus supplémentaires dans EA SPORTS FC 24, avec des jetons de draft mensuels dans Ultimate team, des récompenses saisonnières de clubs, et des équipements et monnaies saisonnières VOLTA FOOTBALL.

* La technologie HyperMotionV est disponible uniquement sur les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC.

** Des conditions et limites s’appliquent. Rendez-vous sur https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-24/game-offer-and-disclaimers pour plus de détails.

*** Des conditions, limites et exclusions s’appliquent. Consultez les conditions d’utilisation de EA Play pour plus de détails.