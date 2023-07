Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

EA Sports FC 24 – 12.7GB

NightmareScape – 4.1GB

Aery – Heaven & Hell – 2.7GB

Zombie Soup – 2.0GB

D-Corp – 1.6GB

Neko Journey – 1.6GB

Masquerade Kiss – 1.5GB

Koa and the Five Pirates of Mara – 1.4GB

Eden’s Last Sunrise – 1.3GB

Running Fable – 1.1GB

Spirit Hunters: Infinite Horde – 1.0GB

Slime Girl Smoothies – 1.0GB

Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone – 997MB

The Red Exile – Survival Horror – 993MB

Flutter Away – 823MB

Legends of the Eternal Flame – 817MB

Pups & Purrs Pet Shop – 756MB

Lucy Got Problems – 735MB

Takoyaki Party Survival – 482MB

Neon Blight – 341MB

MetaDude – 340MB

The Kitty in The Spaceship – 336MB

Omnimus – 298MB

Otoko Cross: Pretty Boys Breakup – 283MB

Sephonie – 277MB

Zombie Hunter: D-Day – 268MB

Forest Fire – 249MB

Sweets Pusher Friends – 243MB

Ring Racer – 196MB

Alien War 2 Dogfight – 159MB

Giant Wishes – 157MB

Whispike Survivors – 133MB

Fluffy Milo – 115MB

Super Dinoblasters – 97MB

Hyper Meteor – 74MB