Certaines guerres sont le reflet d’une querelle profonde entre les peuples, parfois entre les familles. D’autres sont plus portées sur les besoins de tous, à savoir l’accès à une ressource bien spécifique comme l’eau, la nourriture, ou encore quelques gisements de minerai précieux… Et puis de temps en temps, les conflits ont des natures plus légères (tout du moins, tout est question de point de vue !), qui peuvent même parfois prêter à sourire. Tel est le cas ici, tandis que les nachos, met mexicain par excellence, viennent chercher des noises aux avocats afin de les réduire en guacamole. Mais chacun à de la ressource…

Développé et édité par Red.DeerGames, NachoCado est un petit jeu disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 10 euros environ, actuellement en promotion à 2 euros. Soulignons dès à présent que le tarif de base est totalement aberrant pour ce type de jeu (et son contenu…).

Bienvenue sur la terre des Avocats

Deux modes de jeux sont disponibles, mais le joueur doit nécessairement passer par la case histoire afin de déverrouiller le mode sans limite, dont l’expression n’a guère besoin de plus d’explication pour laisser présager de quoi il repose.

Une courte séquence animée débute l’aventure et souligne la mésentente entre les avocats et les nachos. Rapidement, le tableau de jeu apparaît : un demi-avocat à droite, un demi à gauche, un amoncellement d’obstacles au centre, le tout accompagnés de quelques nachos plus ou moins déguisés. Les différents personnages sont, en effet, humanisés et présentent des looks rigolos, avec des tenues supposant leurs origines mexicaines pour les nachos. Néanmoins, la redondance des ennemis est à souligner, ces derniers seront indéniablement les mêmes (une différence d’accoutrement aurait, à minima, été apprécié).

L’objectif du joueur est simple : faire le meilleur score. Pour y parvenir, ce dernier contrôle chaque moitié d’avocat, le stick gauche pour la moité à gauche de l’écran, le stick droit pour la moitié droite (les commandes peuvent être consultées dans le menu principal et sont présentées à chaque nouvelle partie). Cette drôle de mise en scène nous rappelle les jeux de l’enfance où il était question de faire tourner sa main sur son ventre, tout en tapotant l’autre sur la tête : ce n’était pas si évident (essayez pour voir !). Certains joueurs pourraient dès lors ressentir une légère difficulté lors des premières parties : les yeux doivent en effet rester focus sur la graine de l’avocat qui passe d’une extrémité de l’écran à l’autre (parfois assez rapidement), tandis que les avocats doivent l’accueillir au creux de leur bidon taillé pour. N’ayez crainte : même les « plus mal à l’aise » de l’équipe sont parvenus après quelques minutes à contrôler les deux parcelles d’avocats. Ce petit laps de temps derrière soi, il est temps de comprendre tout ce qu’il se trame sur l’aire de jeu.

Cubes de fromage et cubes de légumes

Le contrôle des avocats a pour objectif d’amener leur graine le plus haut possible : un défilement vertical se déroule constamment, si ce n’est lors des boss dans le mode histoire (celui sans limite n’en comporte pas).

Les points sont accordés pour chaque nacho éliminé : un ou plusieurs coups de graines bien placés et adieu le nacho (il faut dire que la graine de l’avocat semble énorme face aux petits nachos !). Néanmoins, ces derniers se parent derrière des cubes de diverses couleurs (qui vous donneront aussi des points lors de leurs destructions), mais aussi derrière d’autres obstacles plus ou moins délicats à franchir. Certains cubes sont synonymes de bonus quand d’autres sont plutôt des malus à éviter. Ainsi, les cubes rouges à l’allure de pulpe de tomate confèrent une vie supplémentaire au joueur tandis que le cube de fromage accélère sensiblement la vitesse de la graine. Les joueurs les plus affirmés seront dès lors ravis de pouvoir dégommer plus rapidement encore les nachos, quand les plus débutants préféreront garder une vitesse de croisière plus lente pour garantir la réussite du niveau… Les malus des uns sont les bonus des autres selon le type de jeu ! Dans tous les cas, il ne faut pas laisser la graine s’échapper, ni même les nachos s’en aller gaiement de l’écran, le joueur perd aussitôt une vie. Une fois toutes les vies consommées, le Game Over apparaît avec le score obtenu.

Afin de rendre la tâche un peu plus corsée, les boss sont à prévoir : cette fois-ci, le défilement vertical s’arrête le temps de la bagarre ! A coups de graines bien placées, le gros nacho n’a qu’à bien se tenir… ! Ce dernier ne se laissera néanmoins pas faire et déploie de plus en plus de stratégies pour faire perdre le contrôle aux avocats, tandis que l’écran se gorge de dangers. Rien de bien affolant tout de même et il ne faut que quelques minutes de concentration pour terminer l’histoire principale.

Qui veut mes nachos, mes bons nachos !

Les graphismes de Nachocado sont particulièrement colorés et enfantins. Ils séduiront petits et grands, avec leurs allures quelque peu humaines, tandis que les décors et les obstacles sont du même acabit. La redondance des environnements et des obstacles restent néanmoins à souligner. Un effort sur le contenu et les environnements aurait sensiblement apporté plus de profondeur au titre.

La musique accompagne avec humour la progression du joueur. Particulièrement rythmée et enjouée, elle s’intègre parfaitement à l’univers déluré du titre. Elle est, en revanche, unique.

Enfin, nous aurions adoré trouver un mode deux joueurs, dont la réalisation semblait pourtant toute simple à mettre en place. Chacun des joueurs aurait pu prendre le contrôle d’un demi-avocat, la partie aurait été drôle et accessible aussi pour les plus jeunes, surtout dans le mode sans limite qui devient vite lassant pour le joueur solitaire. Dommage !

Les saviez vous ?

La petite histoire relative à l’origine des nachos mérite d’être connue ! Nous sommes alors en 1943, et tout débute au Texas, tandis qu’un groupe de femmes attendent leurs maris alors occupés sur une base militaire américaine. Afin de palier à leur solitude, elles décident de se rendre au Mexique pour y faire quelques emplettes, avant de clôturer leur escapade dans un petit restaurant. L’heure du déjeuner est déjà assez avancée et le restaurateur n’a plus grand chose à leur proposer… il décide alors d’innover et tente une nouvelle recette à base de triangles de tortillas qu’il fait frire, agrémentés d’un peu de fromage et de piments jalapenos. Les jeunes femmes sont friandes de ce plat original et la nouvelle de cette recette atypique se répand rapidement… jusqu’à connaître la grande popularité d’aujourd’hui. Bravo à ce monsieur pour avoir fait preuve d’audace et ainsi contenté les papilles de ces dames !

Conclusion 5.3 /10 NachoCado est un petit jeu rigolo et bien réalisé qui permet au joueur de contrôler deux demis-avocats afin d'anéantir une ribambelle de nachos et ainsi de cumuler un maximum de points. Graphismes, musiques et bruitages offrent un environnement de jeu agréable, avec une difficulté très accessible. Le manque de contenu est malheureusement, rapidement le plus gros bémol du titre, avec un mode histoire particulièrement court, l'absence d'un mode deux joueurs, et des environnements colorés, mais redondants. Enfin, le tarif en promotion est honnête, tandis que celui présenté initialement (près de 10 euros !) est totalement abusif. LES PLUS Mignon et coloré, l'environnement de jeu est agréable et rythmé par une musique rigolote. Une technique de jeu originale. Très facile une fois la technique de jeu bien assimilée. LES MOINS Manque de contenu réel, avec un mode histoire très court. Des environnements, des ennemis, et des obstacles, qui manquent de diversité. Une seule et unique musique. Absence d'un mode deux joueurs. Trop facile ? Quel est donc ce tarif de base aberrant ?!

