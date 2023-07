4 /10

Le jeu est agréable à parcourir, facile à prendre en main. Il est plutôt humoristique dans sa réalisation. Le côté coloré attirera les plus jeunes. Cependant, le côté ultra coloré et les déplacements très rapides pourront poser problème et rendre l’expérience de jeu moins agréable. La difficulté est bien dosée et peut être adaptée à chacun. Cependant, le jeu pourra devenir vite répétitif du fait de la grande ressemblance entre les différents boss.