Koei Tecmo a lancé Nobunaga’s Ambition : Awakening sur Nintendo Switch cette semaine, et pour fêter ça, nous avons une bande-annonce de lancement. Il s’agit du seizième opus de la franchise de simulation de Kou Shibusawa,

Répondez à l’ambition dévorante de Nobunaga Oda et unifiez le Japon ! Les joueurs ont le soutien de fidèles seigneurs qui agissent selon leur propre volonté. Le système « Dominion » vous permet d’acquérir et d’allouer des territoires à vos seigneurs. En échange, ceux qui en bénéficient se consacrent au développement du clan. Répartissez les magnifiques terres de l’époque Sengoku du Japon comme bon vous semble et faites-les prospérer ! Avec plus de 2 200 officiers, un nombre encore jamais vu dans la série, vivez une histoire sensationnelle aux côtés de seigneurs uniques ! Ce jeu comprend également diverses fonctionnalités propres au 40e anniversaire de la série, comme les scénarios, les événements, les politiques et plus encore. Les éléments des titres précédents, comme la fonction d’édition qui permet aux joueurs de changer le statut des officiers, la musique d’ambiance et les scénarios, ou encore la création de nouveaux clans, sont également inclus.

Dans NOBUNAGA’S AMBITION : Awakening, les joueurs vivent l’époque chaotique des États en guerre du Japon en prenant le rôle d’un daimyō – un puissant seigneur féodal japonais et propriétaire terrien. Au fur et à mesure que les joueurs progressent et commencent à s’emparer de plus grandes parties de la carte, leurs tactiques se développent grâce à la coopération entre le daimyō et les provinces des officiers. Ici, un régent, qui est le chef d’une province, proposera des tactiques de guerre de province, avec divers scénarios se déroulant en fonction de la capacité du régent. Les tactiques comprennent : les offensives conjointes, où toutes les troupes marchent vers la même cible que la province du daimyō ; les attaques échelonnées, où les provinces attaquent plusieurs châteaux du même clan ennemi en même temps ; le renfort, où les troupes à l’arrière envoient des soldats aux unités alliées sur la ligne de front ; et la feinte, où les troupes marchent près des frontières ennemies, les attirant hors de leurs châteaux pour créer des opportunités pour les attaques d’une unité alliée. Avec un tel choix de tactiques, il est essentiel pour les joueurs de choisir judicieusement leurs régents afin de surpasser les forces ennemies !

De plus, les joueurs peuvent désormais attribuer des rôles aux châteaux, ce qui permet d’ajouter de nouvelles lignes de stratégie au sein du réseau de châteaux. Un château considéré comme une « base défensive » est crucial pour la défense et prépare le terrain pour les sièges. Par ailleurs, la présence d’une « base d’assistance » à proximité de la base défensive permet d’augmenter le nombre de soldats protecteurs en cas d’attaque par un grand nombre d’ennemis. Enfin, une « base de réapprovisionnement » permet de soutenir les marches et les expéditions à long terme en fournissant des provisions supplémentaires lorsque les troupes passent par là pour se rendre au prochain combat.