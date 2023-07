Pretty Princess est un jeu de gestion d’une île sorti sur Nintendo Switch le 26 juin 2023. Il est proposé uniquement en anglais. Est-ce qu’une princesse est capable de se mettre au travail pour redonner la gloire d’antan à « l’île Carotte » ?

Une princesse débarque sur une île

Vous démarrez le jeu sur une cinématique où vous apprenez que l’île Carotte (Carrott Island) a perdu de sa superbe. Pour retrouver sa gloire d’antan, vous (une jolie princesse coquette) allez devoir travailler et redévelopper l’activité de l’île. Cette île est, bien entendu, peuplée de lapins.

Beaucoup de mécaniques ne sont pas sans rappeler l’excellent Animal Crossing. En effet, la disposition de la carte et les motifs au sol de notre île nous font de suite penser à cet opus de la Nintendo switch.

Pour réussir la mission ultime de rendre sa gloire à l’île Carotte, vous allez devoir réaliser un certain nombre de missions envoyées par les habitants de l’île. La réalisation de ces missions fera grimper votre niveau de joie. Chaque fois que vous passerez un nouveau palier de cette jauge, vous débloquerez des items supplémentaires : des graines, des vêtements, des bâtiments, des éléments de décor… Par la suite, vous débloquerez même des ponts, des clôtures…

Trois autres princesses : Laura, Charlotte et Katrina vous aideront à réaliser vos missions en vous revendant ce dont vous avez besoin. Elles pourront vous vendre des plans de bâtiments, de barrières, de ponts, de nouvelles graines de récoltes ou de fleurs, ou encore de nouvelles robes et autres accessoires de mode. De nouveaux plans apparaitront au fur et à mesure de votre progression.

Cela vous permettra d’aménager et de décorer votre île à votre goût. Les similitudes avec le célèbre jeu de gestion ne s’arrêtent pas là.

En effet, à partir du niveau 5, nous pouvons installer des ponts qui nous donnerons accès à une partie plus importante de la carte. Puis, à partir du niveau 9 de joie vous pourrez tracer des chemins. Ensuite, à partir du niveau 10, il vous sera possible de modifier le relief de votre île avec des falaises et des cours d’eau à la manière du Remod’île.

Des mécaniques classiques et inédites de ce genre de jeu

Afin de réaliser les missions proposées par les habitants de l’île, vous devrez cultiver, construire des bâtiments, attraper des papillons, amasser des ressources diverses et variées comme de l’or, du cristal, du sel, et pêcher…

Certaines actions se débloqueront au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu. Par exemple, la canne à pêche se débloquera après l’accès au niveau 3 de joie.

Dans cet opus, ce n’est pas un Tom Nook qui vous dérobera légalement votre argent mais un majordome du nom d’Asben qui vous présentera les diverses quêtes à réaliser pour faire avancer votre mission.

Un simple appui sur la touche Y vous permettra de connaitre les noms des items nécessaires à la fabrication d’un objet ou pour compléter une mission.

Pour les éléments de fabrication, on retrouve un système présent dans beaucoup de jeux mobiles comme le célèbre Farm Frenzy. Vous allez devoir attendre un certain temps indiqué sous forme d’une jauge avant de pouvoir récupérer l’élément en cours de fabrication ou en cours de croissance. Vous pourrez mettre une série de cinq éléments en fabrication d’affilée.

Cette partie reste la plus frustrante du jeu car nous aimerions que cela avance vite. Pouvoir obtenir ce dont nous avons besoin aussitôt mis en fabrication. Après avoir lancé des fabrications, il va falloir aller se promener pour récolter, attraper des poissons, des papillons ou des coquillages et le temps passera plutôt vite dans le jeu. Il arrivera peu de fois que l’on patiente réellement pour obtenir des items car le temps de faire le tour de nos bâtiments et de contrôler nos mises en fabrication, d’autres items seront disponibles.

À savoir que le temps est de 5 minutes (ou 10 minutes pour certaines graines uniquement) et que c’est en fonction de l’horloge de la console et du temps passé dans le jeu que ceux-ci s’achèvent. Si vous mettez les items en fabrication et que vous activez le mode pause ou que vous quittez le jeu, le temps continue d’avancer, ce qui permettra de récupérer tous les items mis précédemment en fabrication.

Vous aurez aussi des challenges qui se débloqueront au fur et à mesure que vous effectuerez certaines actions ou utiliserez certains outils. Ces challenges vous feront gagner de nouveaux items ou débloqueront des recettes supplémentaires.

Un des bémols à noter dans le jeu est que nous n’avons pas de raccourci pour voir les items nécessaires à la réalisation des missions et il va falloir les noter ou bien faire travailler votre mémoire pour les retenir. Il faudra parler à nouveau à Asben pour y avoir accès si votre mémoire vous fait défaut.

Un jeu qui donne le sourire

Ce jeu aux couleurs chatoyantes est très agréable à parcourir. Il est très chill. Vous pouvez y jouer au rythme que vous souhaitez. Il n’y a pas de pression liée à la réalisation des missions. En effet, il n’y a pas de limite de temps pour les réaliser.

Les graphismes sont très corrects et largement suffisants pour ce type de jeu. La musique très entraînante du menu laissera la place à une musique plus douce et plus calme lorsque vous parcourrez votre île à la recherche des éléments dont vous avez besoin.

Le seul grand regret que nous pouvons avoir reste le fait qu’il ne soit pas traduit en français. Cependant, l’anglais utilisé dans cet opus reste un anglais élémentaire et les dialogues ne sont pas présents de manière très importante. Il est donc assez facile pour quelqu’un ayant des bases d’anglais de comprendre et de profiter du jeu.

Le jeu ayant des traits et des dialogues plutôt enfantins, le fait qu’il ne soit pas traduit limitera les possibilités pour les plus jeunes. Ils auront notamment besoin d’être assistés pour les dialogues. Pour le reste, étant donné que les noms des éléments peuvent être indiqués sur les images, il sera assez accessible pour un enfant lecteur.

D’autre part, le jeu est doté d’une sauvegarde automatique bien utile qui se déclenchera après chaque mise en fabrication ou chaque réalisation de mission.

Il est à signaler que le jeu n’est pas compatible avec une manette pro. Il est jouable en portable comme en mode TV mais il faudra jouer soit avec les Joy-Con détachés, soit avec le « Grip » (fourni avec la Switch) qui rassemble deux Joy-Con ensemble.

Il faudra une quinzaine d’heures pour terminer l’histoire principale. Le jeu aura un post-game très conséquent puisqu’il sera ensuite possible d’aménager et décorer notre île à notre guise et acheter tous les items pour les amateurs de 100% notamment.

Conclusion 7.5 /10 Pretty Princess Magical Garden Island est un jeu de gestion/ simulation d’île très sympathique. Il regroupe des mécaniques de jeu de gestion traditionnelles et des mécaniques plus inédites pour ce type de jeu. Le côté du temps à attendre pour la fabrication des objets pourra être un peu frustrant mais il ne rendra pas le jeu désagréable du tout. Nous avons passé un très bon moment à développer notre île, l’aménager, développer notre garde-robe et tenter de rendre sa superbe à « Carott Island ». Une belle surprise pour nous. Il est présent sur l’eShop pour le prix de 34,99€. Cela est très correct étant donné le contenu important dans le jeu. Vous pourrez revenir sur le jeu autant qu’il vous plaira pour débloquer tous les items disponibles et pour finir de décorer et aménager votre île à votre goût. LES PLUS Jeu mignon et sympathique

