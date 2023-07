Edia vient d’annoncer un pack de jeux classiques qui arrivent sur Nintendo Switch, cette fois-ci sous la forme de Valis : The Fantasm Soldier Collection III. Cette nouvelle collection suit les traces de Valis : The Fantasm Soldier Collection (sur l’eShop ici) et Valis : The Fantasm Soldier Collection II (sur l’eShop ici), qui sont tous les deux déjà disponible sur la console hybride de Nintendo.

Valis : The Fantasm Soldier Collection III contiendra cinq jeux différents de la série Valis. Il s’agit des versions PC-8801 et Famicom de The Fantasm Soldier Valis, de la version MSX2 de Valis the Fantasm Soldier, de la version Mega Drive de Valis III et de la version Super Famicom de Super Valis IV. Cette nouvelle collection devrait inclure les mêmes nouveautés que les deux précédentes, à savoir un mode sonore, un mode visuel et une fonction de rembobinage.

~~

The Fantasm Soldier Valis (aussi connu sous le nom « Mugen Senshi Valis ») est un jeu vidéo d’action et de plateforme développé par Telenet Japan et publié en 1986 pour la console Famicom au Japon. Il s’agit d’un des nombreux jeux basés sur l’univers de Valis, inspiré du roman de Philip K. Dick mentionné précédemment. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Yuuko Asou, une jeune lycéenne japonaise qui se transforme en une guerrière magique appelée Valis et combat les forces du mal pour sauver les mondes parallèles et protéger le Royaume de Valis.

Le gameplay mélange des éléments d’action, de plateforme et d’aventure, avec des niveaux à défilement horizontal où le personnage principal peut utiliser son épée pour attaquer les ennemis et des compétences magiques pour défaire les boss et surmonter les obstacles. Le jeu est connu pour sa difficulté et son esthétique typique des jeux rétro des années 80.

La version MSX2 de Valis the Fantasm Soldier est une adaptation du jeu original sorti sur Famicom. Elle a été développée et publiée par Telenet Japan pour la console d’ordinateur MSX2, et elle est sortie en 1987 au Japon.

Comparée à la version Famicom, la version MSX2 bénéficie généralement de graphismes et de sons améliorés grâce aux capacités plus avancées de la console MSX2. Les jeux sur MSX2 offraient généralement des graphismes plus détaillés, des couleurs plus riches et une meilleure qualité sonore par rapport à la Famicom. Le gameplay de la version MSX2 reste similaire à celui de la version Famicom.

Valis III est un jeu action/plateforme développé par Telenet Japan et publié en 1990 pour la console Sega Mega Drive (connue sous le nom de Sega Genesis en Amérique du Nord). Dans ce jeu, les joueurs reprennent le rôle de Yuko Asou, également connue sous le nom de Valis, une guerrière magique qui doit combattre les forces du mal pour protéger le Royaume de Valis et le monde réel. Le gameplay suit le modèle classique des jeux de plateforme, où les joueurs doivent traverser des niveaux, sauter entre les plates-formes, éviter les obstacles et combattre des ennemis variés tout en progressant dans l’histoire. La version Mega Drive de « Valis III » a bénéficié de graphismes améliorés, de couleurs plus vives et d’une bande sonore de meilleure qualité par rapport aux versions précédentes du jeu sur d’autres plateformes. Une particularité de cette version est l’utilisation d’un système de mot de passe pour sauvegarder la progression du joueur, ce qui permettait de continuer là où le joueur s’était arrêté sans avoir à terminer le jeu en une seule session. Super Valis IV est aussi un jeu action/plateforme développé par Telenet Japan et publié par Atlus pour la console Super Famicom (connue sous le nom de Super Nintendo Entertainment System ou SNES en dehors du Japon). Le jeu est sorti en 1992 au Japon et en 1993 en Amérique du Nord. Dans cette version, les joueurs incarnent une fois de plus la guerrière magique Yuko Asou, également connue sous le nom de Valis. L’histoire suit ses aventures pour combattre les forces du mal et protéger le Royaume de Valis et le monde réel. « Super Valis IV » présente des graphismes améliorés par rapport aux précédents titres de la série Valis, grâce aux capacités graphiques plus avancées de la Super Famicom. Les décors sont plus détaillés, les personnages sont mieux animés et les effets visuels sont plus impressionnants. Le gameplay reste similaire aux précédents jeux de la série, avec des niveaux à défilement horizontal où les joueurs doivent sauter, attaquer des ennemis et utiliser des pouvoirs magiques pour progresser. Les pouvoirs magiques peuvent être améliorés en collectant des objets spéciaux dans les niveaux. ~~ La date de sortie de la collection n’a pas encore été annoncée. Cependant, elle devrait être disponible à terme chez nous, tout comme Valis : The Fantasm Soldier Collection et Valis : The Fantasm Soldier Collection II.