Trine 5 : A Clockwork Conspiracy vient de recevoir une date de sortie définitive, et nous avons également une nouvelle bande-annonce présentant Pontius the Knight. THQ Nordic et Frozenbyte ont confirmé que le jeu sortira sur Nintendo Switch le 31 août 2023. Cela fait suite à l’annonce initiale en avril qui promettait un lancement en été.

Vous trouverez ci-dessous la nouvelle bande-annonce de Trine 5 montrant Pontius le chevalier. Il est le protecteur du royaume et le plus grand amateur de tartes que le pays ait jamais connu, sans oublier un héros de première ligne qui fonce toujours tête baissée dans la bataille pour protéger ses amis. En tant que chevalier émérite, Pontius peut utiliser son épée pour combattre ses ennemis, se débarrasser des obstacles et s’en servir comme d’une plate-forme pour atteindre des zones plus élevées. Quant au bouclier, il peut protéger et réfléchir la lumière, patiner sur l’eau et servir de planeur.