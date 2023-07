ATLUS publie aujourd’hui une nouvelle vidéo pour Etrian Odyssey Origins Collection ! Cette vidéo officielle, composée de séquences de gameplay, présente les concepts fondamentaux comme la création de groupe, l’exploration de donjon ou la stratégie de combat. Il s’agit donc d’une base idéale pour celles et ceux qui découvrent la série. Les nouvelles améliorations et fonctionnalités de cette Origins Collection sont également au programme, comme les graphismes remastérisés, les nouvelles options de difficulté et la fonction de cartographie automatique.

Etrian Odyssey Origins Collection fait renaître, sur Nintendo Switch et PC, les trois premiers jeux de la célèbre saga de dungeon-crawlers. Lancez-vous dans de grandes aventures, personnalisez votre groupe et relevez les nombreux défis qui vous attendent dans des labyrinthes tentaculaires constellés de monstres. Ne perdez jamais le nord en retraçant l’environnement grâce à l’outil de cartographie d’Etrian Odyssey, repensé avec de nouvelles fonctionnalités sur Nintendo Switch et PC,