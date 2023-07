Nintendo Switch Online vient d’ajouter deux classiques de Zelda à son service, Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Les deux sont immédiatement disponibles via l’application Game Boy officielle du Nintendo Switch Online avec un abonnement simple. Ce n’est pas une grosse surprise puisque Zelda : Oracle of Ages et Oracle of Seasons ont été annoncés pour Nintendo Switch Online en février dernier, mais leur sortie immédiate était inattendue. Les deux jeux sont disponibles actuellement au Japon et aux États-Unis, ils arriveront dans la journée chez nous.

[トピックス]【7月27日追加】「ゲームボーイ Nintendo Switch Online」で『ゼルダの伝説 ふしぎの木の実』2作が配信開始。 — 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 27, 2023

« Zelda: Oracle of Ages » et « Zelda: Oracle of Seasons » sont deux jeux vidéo interconnectés sortis pour la console portable Game Boy Color en 2001. Ces deux jeux ont été développés par Capcom en collaboration avec Nintendo et font partie de la série « The Legend of Zelda ». Chaque jeu offre une expérience de jeu unique avec son propre scénario, ses mécanismes de gameplay et ses donjons, mais ils sont conçus pour être joués ensemble afin de vivre une aventure plus complète et immersive. Ce sont les deux premiers Zelda développés par Capcom.

Dans « Oracle of Ages », l’histoire commence lorsque Link est transporté magiquement dans le royaume de Labrynna par la Triforce. Là, il rencontre Impa, qui lui remet la Harpe du Temps. Très vite, Link apprend que Nayru, l’Oracle du Temps, a été possédée par Veran, une sorcière maléfique venue du passé. Veran cherche à modifier le cours de l’histoire en modifiant le flux temporel, et c’est à Link de l’arrêter.

Le jeu se déroule dans deux époques différentes : le présent et le passé. Grâce à la Harpe du Temps, Link peut voyager entre ces deux périodes, ce qui joue un rôle crucial dans la résolution des énigmes et l’avancement de l’histoire. Le joueur devra faire bon usage de cette capacité pour surmonter les obstacles et vaincre les ennemis qui se dressent sur son chemin.

Dans « Oracle of Seasons », l’histoire commence lorsque Link est appelé par la Triforce et transporté vers le royaume d’Holodrum. Là, il découvre que l’Oracle des Saisons, Din, a été enlevée par Onox, le général des ténèbres. En emportant la Sceptre des Saisons, Onox plonge le royaume dans le chaos en altérant les saisons et en provoquant des désastres naturels.

Pour sauver Din et restaurer l’ordre dans Holodrum, Link doit utiliser la Rod of Seasons, une baguette magique puissante qui lui permet de contrôler les saisons. En manipulant les saisons, le joueur peut résoudre des énigmes, débloquer de nouveaux chemins, et accéder à des zones autrement inaccessibles.

Initialement, il était prévu qu’un troisième jeu accompagne « The Legend of Zelda: Oracle of Ages » et « The Legend of Zelda: Oracle of Seasons ». Ce jeu était connu sous le nom de code « The Legend of Zelda: Mystical Seed of Courage ». Cependant, ce projet a été annulé avant sa sortie. L’idée derrière cette trilogie était de relier les trois jeux pour créer une expérience de jeu encore plus immersive. Les joueurs pouvaient transférer les données entre les trois jeux à l’aide d’un système de mots de passe, ce qui permettait de débloquer du contenu supplémentaire et de profiter d’une histoire plus complexe et développée.

Description officielle des deux jeux Zelda: Oracle of Ages et Oracle of Seasons :

Dans The Legend of Zelda : Oracle of Ages, le pays de Labrynna est tombé dans l’obscurité. Mais l’espoir demeure qu’un héros peut encore empêcher Veran, la sorcière des ombres, de plonger le monde dans une nuit sans fin. Link est prêt à prêter main-forte et à plier le temps, mais ses capacités présentent également des défis uniques. Si une rivière bloque le chemin de Link dans le présent, il peut voyager dans le passé et déplacer une pierre, redirigeant ainsi le cours de l’eau. De même, s’il plante des graines dans le passé, il trouvera des arbres et des vignes adultes qui l’attendront à son retour dans le présent. Accompagné de nombreux personnages, dont Impa et l’arbre géant Maku, et d’une gamme d’outils emblématiques, Link doit traverser le passé pour préserver l’avenir.

Dans The Legend of Zelda : Oracle of Seasons, Link doit se battre pour arrêter le général Onox, assoiffé de pouvoir, dans le pays troublé d’Holodrum, où le cycle harmonieux de la nature a été perturbé. Ne laissez pas la terre se flétrir lentement, mais changez les saisons pour surmonter des obstacles déroutants ! Si Link trouve une petite plante au pied d’une falaise, transformez la saison en printemps et utilisez la fleur qui vient de pousser pour vous hisser au sommet. Ou encore, face à un lac profond, utilisez le bâton des saisons pour passer à l’hiver et permettre à Link de marcher sur la glace. Link parviendra-t-il à sauver les esprits des saisons avant que tout ne soit plongé dans le chaos et que les dons généreux de la nature ne pourrissent ?

Vous pouvez jouer à ces jeux seuls et dans l’ordre de votre choix, mais terminer les deux jeux vous permettra de vivre la saga dans son intégralité ! En reliant les deux jeux grâce à leur système de mot de passe, certains personnages et ennemis changeront entre les deux aventures, des objets pourront être améliorés ou transportés et vous pourrez même découvrir la véritable force maléfique qui agit furtivement dans les coulisses. Il faudra un héros de tous les temps et de toutes les saisons pour le vaincre !