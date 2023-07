Dans leurs résultats financiers consolidés pour le premier trimestre de l’exercice 2023, Capcom a annoncé que Mega Man Battle Network Legacy Collection (Vol.1+Vol.2) a vendu 1,32 million d’unités au 30 juin 2023.

Le 27 avril, Capcom avait signalé que 1 million d’unités avaient été vendues dans les deux semaines suivant la sortie du jeu. La mise à jour d’aujourd’hui confirme que, du 28 avril au 30 juin, la collection a vendu 320 000 unités supplémentaires. À l’heure actuelle, Mega Man Battle Network Legacy Collection est le cinquième jeu le plus vendu de la franchise, derrière Mega Man 11 (1,70 million), Mega Man 2 (1,51 million), Mega Man Legacy Collection (1,40 million) et Mega Man Battle Network 4 (1,35 million). À ce rythme, il est bien parti pour atteindre le sommet. En outre, grâce en grande partie aux performances exceptionnelles de Mega Man Battle Network Legacy Collection, la franchise Mega Man dans son ensemble est passée de 38 millions à 40 millions d’unités vendues.

La collection comprend les dix jeux de la série Mega Man Battle Network, sortis à l’origine sur Game Boy Advance de 2001 à 2006. La collection a été publiée sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Microsoft Windows le 25 février 2023. De base sur Gameboy Advance, la série a vendu plus de 17 millions d’exemplaires dans le monde.

Les jeux de la série Mega Man Battle Network se déroulent dans un monde où les ordinateurs et les réseaux sont omniprésents. Le joueur incarne Lan Hikari, un jeune garçon qui peut se connecter au réseau et combattre des virus avec son NetNavi, MegaMan.EXE. Les jeux se concentrent sur les interactions entre le monde réel et le monde virtuel, et explorent des thèmes tels que la technologie, l’éducation et l’amitié.