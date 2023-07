La mise à jour de la Saison 3 de Disney Speedstorm, inspirée par Lilo & Stitch de Disney, sera lancée le 1ᵉʳ août ! Une toute nouvelle bande-annonce montre l’un des nouveaux pilotes bonus de la Saison 3 : Daisy Duck.

Cette nouvelle saison est dédiée à tout ce qui concerne Lilo & Stitch, avec l’ajout de plusieurs nouveaux pilotes, d’un nouvel environnement de piste, d’objets de personnalisation, et bien plus encore. Pour une liste complète de ce qui a été ajouté, voir ci-dessous !

Environnement Lilo & Stitch

Nouvelle saison inspirée par Lilo & Stitch

Pilotes Lilo et Stitch (Stitch, Lilo, Jumba, Capitaine Gantu et Angel)

Pilote bonus Minnie Mouse et un autre invité surprise (voir plus haut)

Objets de personnalisation Lilo & Stitch

Nouveaux membres d’équipage

Les éditions Standard, Deluxe et Ultime du Pack Fondateur de Disney Speedstorm sont en vente, à partir de 29,99 $/29,99 € sur Nintendo Switch™, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™) et PC.. Chaque pack inclut l’accès au jeu de base, à des pilotes débloqués instantanément, à un pilote supplémentaire débloqué au choix du joueur, à de la monnaie du jeu, à des items cosmétiques exclusifs, à une devise et un avatar de profil de joueur exclusifs pour la personnalisation, et à des crédits de Pass d’or permettant de débloquer l’échelon premium du Pass d’or.