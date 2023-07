Lesquin, le 27 juillet 2023 – NACON et Sanuk Games sont heureux d’annoncer Nova Strike, un shoot’em up au style rétro qui place le joueur aux commandes d’un vaisseau spatial combattant à travers la galaxie. La progression en roguelite permet au pilote d’obtenir des compétences qui lui seront essentielles à la complétion des chapitres toujours plus exigeants qui l’attendent.

Nova Strike est disponible dès aujourd’hui sur PC, PlayStation®5, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM.

Seul contre tous, le joueur part à l’assaut de bases ennemies et tente de pulvériser les défenses spatiales qui lui barrent la route. Pour cela, il doit éviter avec dextérité les tirs ennemis dans la pure tradition du bullet hell.

Vaincre les escadrons adverses permet au pilote aguerri de gagner des points qu’il peut dépenser pour améliorer son arsenal offensif et défensif et monter en puissance. Les mécaniques roguelite de Nova Strike permettent au joueur de personnaliser son vaisseau et de tester des stratégies variées. Par ailleurs, les 7 niveaux de chaque chapitre sont générés procéduralement afin de faire de chaque run un nouveau défi !

Nova Strike possède une direction artistique en pixel art en deux dimensions et une bande originale inspirées des premiers space shooters de l’histoire vidéoludique. Cette proposition novatrice dans le catalogue de NACON offre à de nombreux nostalgiques un shoot’em up au goût du jour.

De nombreuses heures de défis ardus vous attendent :

Un gameplay explosif qui demande réactivité et précision pour remporter les batailles.

Une véritable sensation de progression offerte par les mécaniques roguelite et les différentes améliorations.

Aucun run n'est comme le précédent grâce aux maps procédurales et à la personnalisation poussée de l'arsenal.

Un look rétro avec des graphismes en pixel art et une progression en scrolling vertical.

Un genre shoot’em up empreint de nostalgie, qui demeure tout aussi fun aujourd’hui !