Nobunaga’s est une série fortement longue. Depuis 1983, le jeu régale les fans de stratégie. Il est passé par toutes les plateformes avant d’arriver sur Nintendo Switch avec Nobunaga’s Ambition : Awakening. Koei Tekmo continue de nous narrer les grandes guerres ancestrales japonaises. Ici, nous sommes dans le 18ème opus de la série et nous serons pendant la période Sengoku. Alors préparez votre meilleur sentiment de supériorité, votre plus belle voix de leader, c’est parti pour Nobunaga’s Ambition : Awakening !

C’est le japon d’antan !

Nobunaga’s Ambition : Awakening est basé sur la période Sengoku du Japon, une période de guerre civile et d’anarchie qui a duré de 1467 à 1603. Les joueurs peuvent choisir parmi un certain nombre de daimyos historiques, ou créer leur propre personnage, et tenter d’unifier le Japon.

Nous contrôlons justement un Daimyo (un Seigneur féodal) et notre rôle sera de le mener à l’unification du Japon. Pour ce faire, nous avons un choix énorme de Daimyos historiques, environ 50 ! Vous avez aussi la possibilité de croiser pas moins de plus de 2100 officiers ! Alors, ne comptez pas vraiment sur le fait de tomber 2 fois sur votre préféré. Concernant les Daimyos, vous avez aussi la possibilité de créer le vôtre, mais on sait tous qu’on prend Nobunaga Oda !

L’objectif comme dit plus haut est simple, il faut unifier le Japon en battant tous les clans adverses et conquérir les terres du Japon féodal. Mais attention la moindre erreur peut coûter la fin de votre clan !

C’est la guerre !

Nous commençons souvent de manière simple, il faut choisir un camp, plus ou moins fort dès le départ. La force réside principalement dans l’expansion de son territoire d’origine. Le jeu nous suggère un scénario et un clan à choisir pour notre première partie, autant vous dire que de notre côté on a réussi à perdre extrêmement rapidement (moins de 4h) sur ce scénario …

Si vous accentuez tout autour de la guerre, normalement, la partie devrait être plus rapide, mais sinon c’est un tas de paramètres à prendre en compte. Dans notre domaine, nous devons gérer nos ressources, donc nos fermes et autres ressources en argent. Le jeu, là-dessus, est plutôt simple à gérer il suffit de bien gérer ses deux jauges d’argent et de ressources. Mais si seulement c’était aussi simple, il faut aussi gérer son territoire, donc construire pour se renforcer, tout en lançant nos troupes pour explorer, mais aussi améliorer son armée.

Nous pouvons améliorer nos cultures en construisant des temples, en envoyant des émissaires dans d’autres domaines et en encourageant les arts et les sciences. Nous pouvons aussi également conclure des alliances avec d’autres domaines pour se protéger des attaques et pour attaquer d’autres domaines ensemble.

Une fois que l’on est sûr de nous, on part à la guerre, et là c’est plutôt ennuyeux, lors d’une bataille nous avons une vision de nos unités qui se battent et on ne peut que leur donner une direction, comme attaquer plutôt à gauche ou à droite, bref franchement on s’ennuie ferme.

Le système de jeu est donc clairement complexe et complet, les plus méthodiques et patients d’entre vous seront clairement aux anges avec ce titre.

Un contenu dantesque

Si au départ on se dit que 10 scénarios c’est relativement rapide, il faut quand même compter qu’une partie peut durer plusieurs heures. Mais une partie peut durer facilement très longtemps, facilement atteindre les 10 à 20h, voir plus selon les difficultés, si votre but est donc de finir tous les scénarios ou de faire gagner tous les clans alors autant dire que le contenu est au top pour vous.

Cependant il faut passer à un moment donné aux choses qui fâchent et on commencera par l’interface, le jeu doit être agréable et bien plus appréciable sur PC. À la manette, sur Switch, le jeu est clairement tentaculaire. Il y a bien trop de choix possibles et de choses à faire. Ils ont réussi à tout adapter à la manette, mais c’est quand même pénible, même après plusieurs heures on arrive à se tromper de bouton ou ne plus trouver ce que l’on cherche.

On passera sur l’aspect graphique peu intéressant des combats, en dehors c’est une simple carte avec des zones hexagonales à conquérir, c’est clair et propre plutôt une bonne chose. Tout comme l’ambiance sonore qui est agréable, même si rapidement on basculera en mode portable et on jouera en chill en se matant une petite série.

Il faut aussi noter que le jeu est tout en anglais, vraiment c’est un point un peu négatif, on nous raconte pas mal de choses sur l’histoire, on aimerait quand même avoir tout ceci en français, c’est un contenu à l’écrit vraiment énorme. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la langue de Shakespeare alors fuyez clairement le titre, c’est clairement un point qui pourrait être bloquant.

On regrettera aussi le tuto. Lors de votre première partie, on vous guide dans vos premiers choix, on vous dit de faire telle ou telle action, c’est sympa et gentil, mais c’est très vague. C’est le genre de jeux que l’on apprendra vraiment de nous-même en jouant sur le temps.

Conclusion 6.4 /10 Si vous êtes déjà adeptes et fans de la série alors l’arrivée de Nobunaga’s Ambition : Awakening va vous ravir au plus haut point, enfin un opus de la licence sur notre Switch. Si vous avez l’âme d’un stratège, que jouer au Risk est votre passion des après-midi pluvieux, alors là aussi vous pourrez y retrouver votre compte. Cependant, il faut quand même noter que le jeu est plutôt verbeux, et malheureusement tout en anglais. Il est aussi réservé à un public qui aime bien se forcer à jouer au début, ce n’est pas forcément négatif, mais ce n’est pas un jeu qui se prend en main facilement et rapidement. Plus vous jouerez meilleur stratège vous serez. LES PLUS La quantité de personnages disponible

