Necrosmith est un tout petit jeu qui se présente comme un simulateur de nécromancien. Votre but ? Tuer des ennemis pour faire des armées étranges et dévastatrices… Ce concept, aussi intéressant qu’étonnant, est développé par Alawar Premium, que vous connaissez peut-être leur travail d’éditeur sur les très bons Beholder ou Do Not Feed the Monkey. Le jeu est disponible depuis le 6 juillet 2023 au prix de huit euros sur l’eShop.

Un concept original et au potentiel très intéressant

Necrosmith est un jeu au concept original et surprenant. Nous sommes dans une sorte de simulateur de nécromancien et nous récupérons les bouts des ennemis tués en bataille pour créer des morts-vivants qui partent à l’exploration pour nous.

Le gameplay est simple à comprendre. Dès qu’un ennemi meurt, nos morts-vivants peuvent récupérer le loot qui s’affiche dans notre menu. Pour créer un mort-vivant, rien de plus simple, il suffit de lui mettre deux bras, deux jambes, un corps et une tête et d’un peu de monnaie, et ce peu importe le bout de monstre que vous utilisez.

Vous devez ensuite les libérer pour qu’ils partent à l’exploration. Au début, ils partiront tous de votre petit château, mais au fil de votre progression, vous trouverez des portails de plus en plus éloignés où ils pourront se téléporter.

Vos morts-vivants vous rapporteront de la monnaie et des ressources qui permettront de créer de nouveaux squelettes. Ils trouveront aussi des sanctuaires qui donneront des bonus à votre armée ainsi que des portails. Votre armée sera constituée de quinze morts-vivants maximum.

Plus vos soldats iront loin, plus les ennemis seront puissants, et si vous trouvez que du squelette bas de gamme au début de votre partie, vous pourrez trouver des corps de vampire, de harpie et d’autres créatures plus puissantes. Les coûts pour ranimer ces morts deviennent eux aussi plus élevés, et il faudra alors brûler les excédents pour récolter l’énergie nécessaire.

Vous pouvez aussi donner quelques instructions à vos braves soldats, mais ces interactions ne vont pas très loin. Vous pourrez les déplacer (mais la maniabilité n’est pas très agréable), ou bien, vous pourrez leur demander de tenir la position.

Les bonus que vous trouvez dans les sanctuaires coûtent aussi de la monnaie pour être améliorés.

Chaque partie dure quinze minutes, mais vous pouvez perdre bien avant la limite de temps si votre château perd tous ses points de vie. À chaque fin de partie, vous retournez dans une salle où vous pourrez, à l’aide de la monnaie récoltée dans le jeu, obtenir certains bonus bien pratiques.

Vous pourrez notamment débloquer un chat qui part récupérer les bonus qui traînent sur la carte, un sort qui ramène vos soldats à la base (pratique pour la défendre !) ou encore un éclair qui foudroie les ennemis dans une petite zone.

Mais au gameplay sans profondeur

Vous gardez à chaque nouvelle partie les portails que vous avez trouvés, ce qui en théorie peut vous faire avancer plus vite, mais qui dans les faits, vous amène à une défaite rapide. Les monstres que vous combattrez décimeront très rapidement votre armée puis votre château.

Si le concept de Necrosmith est original et intéressant, le jeu en lui-même est répétitif et sans profondeur. Étant donné que le bestiaire est assez limité, nos créations finissent très rapidement par se rassembler. L’absence de variétés, mais aussi d’interactions avec nos soldats empêche de faire des vrais choix stratégiques. Globalement, nous créons nos soldats par rapport à ce qu’on a en stock sans réfléchir.

De plus, le portage du jeu sur la Nintendo Switch n’est pas intuitif ni maniable. Le déplacement entre les menus et avec la caméra n’est pas agréable et nous empêche par exemple d’utiliser efficacement l’éclair sur les monstres adverses. C’est dommage, car en plus du concept, le jeu a un potentiel addictif et sa simplicité peut plaire à énormément de monde.

Necrosmith est idéal pour son prix Steam de trois euros, que ce soit en termes de contenu ou de gameplay, mais il ne vaut clairement pas les huit euros que l’éditeur propose sur la Nintendo Switch. Rien ne justifie un prix deux fois plus élevé pour ce portage.

Les graphismes et la bande son sont intéressants, dans un style rétro efficace. Les monstres que l’on crée sont assez comiques, avec leurs bras de squelette, leur tête de harpie et leurs jambes souvent disparates.

Conclusion 5.5 /10 Necrosmith avait tout du bon petit jeu à trois euros (prix Steam) sauf qu’il est disponible sur la Nintendo Switch à huit euros ! Le concept est intéressant, et le jeu aurait vraiment pu être une belle surprise avec un peu plus de profondeur. Le portage sur la Nintendo Switch est peu intuitif ni maniable. LES PLUS Un concept vraiment intéressant !

Un concept vraiment intéressant ! Court et assez sympathique de temps en temps

Court et assez sympathique de temps en temps Un très bon potentiel

Un très bon potentiel Une bande son et des graphismes sympathiques

Une bande son et des graphismes sympathiques Accessible LES MOINS Un gameplay qui manque malheureusement de profondeur

Un gameplay qui manque malheureusement de profondeur L’absence d’une vraie stratégie

L’absence d’une vraie stratégie Un jeu pas très intuitif sur la Nintendo Switch

Un jeu pas très intuitif sur la Nintendo Switch Le prix bien plus élevé par rapport à Steam Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Contenu / Prix 0

Bande-son 0