Rockstar Games aime la Nintendo Switch, après la sortie de L.A. Noire dès 2017, puis Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition en 2021, un nouveau projet semble sur les rails.



Rockstar Games continu de travailler sur un remaster du premier Red Dead Redemption. Un nouveau remaster n’a pas encore été annoncé par Rockstar, mais il semble qu’il soit en préparation. Aujourd’hui, un dataminer de X (ou Twitter si vous aussi, vous avez du mal avec le nouveau nom) a découvert un nouveau logo pour le remaster ainsi que des espaces réservés pour une version Nintendo Switch.

Les versions PlayStation 3 et Xbox 360 sont également listées car il s’agit des consoles d’origine. Il n’est pas clair si c’est le remaster qui arrivera sur la Nintendo Switch ou s’il s’agira d’un portage plus simple du jeu original Red Dead Redemption. On espère en savoir plus d’ici peu de temps.

Plus, Rockstar included RDR1 to the Ratings list of the modern site modules. RDR1 Original site doesn’t use those modules. Suggesting a site update. PS3, Xbox 360 and Switch were newly added as platform buttons (CTA) Below is a preview (not indicative of platform availability) https://t.co/iVYtJmEmxG pic.twitter.com/Vj2UVVEdo1 — Tez2 (@TezFunz2) July 27, 2023

Red Dead Redemption est un jeu d’action-aventure en monde ouvert développé par Rockstar San Diego (anciennement Angel Studios) et édité par Rockstar Games. Il est sorti initialement en mai 2010 pour les consoles PlayStation 3 et Xbox 360. Le jeu se déroule en 1911, à la fin de l’ère du Far West. Le joueur incarne John Marston, un ancien hors-la-loi qui cherche à se racheter pour le bien de sa famille. Le gouvernement américain prend en otage la femme et le fils de John pour le forcer à traquer et à capturer les membres restants de son ancien gang.

Red Dead Redemption propose un vaste monde ouvert, recréant l’Ouest américain, avec des prairies, des déserts, des montagnes, des villes animées et des zones sauvages. Le monde est rempli d’activités annexes, de chasses aux trésors, de duels, de missions secondaires et d’événements aléatoires. Le jeu combine des éléments d’action, de tir à la troisième personne et d’exploration en monde ouvert. Les joueurs peuvent se déplacer librement à pied ou à cheval et utiliser un large éventail d’armes, dont des revolvers, des fusils, des fusils de chasse, des arcs, et bien d’autres. Red Dead Redemption introduit un système d’honneur qui récompense les actions moralement positives et punit les actions immorales. Les choix moraux du joueur peuvent influencer l’histoire et la réaction des personnages envers John Marston.

Le jeu propose un mode multijoueur en ligne appelé « Red Dead Redemption: Undead Nightmare », où les joueurs peuvent coopérer pour combattre des hordes de zombies dans un univers alternatif. Le jeu a bénéficié de plusieurs contenus téléchargeables (DLC) qui ont ajouté de nouvelles missions, de nouveaux personnages et des fonctionnalités supplémentaires à l’expérience de jeu.