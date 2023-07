Alors que Double Dragon Gaiden est disponible depuis hier, Arc System Works vient d’annoncer Super Double Dragon et Double Dragon Advance pour toutes les plateformes, y compris la console hybride de Nintendo. Ils seront tous deux disponibles en achats numériques autonomes.

« Les très attendus Double Dragon Advance et Super Double Dragon font un double retour cette année ! Après 20 ans, les premiers portages officiels de ces deux jeux arriveront sur les consoles modernes le 9 novembre 2023. »

En plus de cela, une collection Double Dragon a également été annoncée pour la Nintendo Switch. Elle sera disponible physiquement et numériquement au Japon et contiendra Super et Advance ainsi que les quatre jeux originaux précédemment sortis en achats autonomes sur l’eShop. Le pack de collection arrivera au Japon plus tard cette année, le 9 novembre 2023. Voici la liste complète :

– Super Double Dragon

– Double Dragon Advance

– Double Dragon

– Double Dragon II : The Revenge

– Double Dragon III : The Sacred Stones

– Double Dragon IV

Double Dragon Advance est un jeu vidéo sorti en 2003 pour la console Game Boy Advance (GBA). Il s’agit d’un remake du célèbre jeu d’arcade Double Dragon, qui était initialement sorti en 1987. Le jeu a été développé par Million et édité par Atlus.

Double Dragon Advance propose une expérience de jeu similaire à celle de l’arcade d’origine, mais avec des graphismes améliorés, des contrôles adaptés à la GBA et de nouvelles fonctionnalités. Le jeu conserve le scénario de base : les joueurs incarnent les frères Billy et Jimmy Lee, dont la petite amie, Marian, a été enlevée par un gang rival appelé les Black Warriors. Les joueurs doivent se frayer un chemin à travers divers niveaux remplis d’ennemis pour la sauver.

Le jeu propose un gameplay classique de jeu de beat’em up, où les joueurs doivent combattre des vagues d’ennemis en utilisant des attaques à mains nues, des coups de pied et divers objets du décor comme armes improvisées. Les joueurs peuvent également débloquer de nouvelles compétences et mouvements spéciaux en progressant dans le jeu.

Double Dragon Advance propose plusieurs modes de jeu, dont un mode histoire solo, un mode coopératif permettant à deux joueurs de jouer ensemble, et un mode « versus » où les joueurs peuvent s’affronter dans des combats en tête-à-tête.

Super Double Dragon, également connu sous le nom de Return of Double Dragon au Japon, est un jeu vidéo de beat’em up sorti en 1992 sur la console Super Nintendo Entertainment System (SNES). Il s’agit du quatrième épisode de la série Double Dragon, développée par Technos Japan.

L’histoire de Super Double Dragon suit les aventures des frères Billy et Jimmy Lee, qui doivent affronter un nouveau groupe de criminels appelé « Shadow Warriors ». Ils se lancent dans une mission pour sauver la petite amie de Billy, Marian, qui a été enlevée par ces méchants.

Le gameplay du jeu est typique des jeux de beat’em up classiques de l’époque. Les joueurs contrôlent l’un des deux frères Lee et progressent à travers des niveaux linéaires, se battant contre des vagues d’ennemis variés tels que des voyous, des ninjas, des boxeurs, des gangsters et bien d’autres encore. Les joueurs peuvent utiliser des attaques à mains nues, des coups de pied, des projections et même des armes ramassées sur le terrain pour vaincre leurs adversaires.

Super Double Dragon se démarque des premiers jeux Double Dragon en introduisant de nouvelles mécaniques de jeu. Par exemple, les joueurs peuvent désormais contrôler l’angle de leurs coups de pied et effectuer des mouvements de saut améliorés. Le jeu propose également un système de mouvement à 8 directions, ce qui permet aux personnages de se déplacer avec plus de souplesse.